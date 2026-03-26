Stíhaných kvůli úplatkům za řidičské průkazy v Karlovarském kraji je už 48

V rozsáhlém případu údajného uplácení při získávání řidičských průkazů v Karlovarském kraji bylo dosud obviněno 48 lidí. Případem se policisté zabývají od roku 2012 a postupně odhalují další oprávnění získaná podle nich za úplatek. Od loňského října obvinili kriminalisté z úplatkářství dalších pět lidí. Krajská policie to dnes uvedla na webu. Vyšetřování se podle ní blíží k podání návrhu na vznesení obžaloby.
Nově obvinění jsou lidé ve věku od 32 do 72 let. "Jednalo se opět o žadatele řidičského oprávnění skupiny B, kteří si předanou částkou chtěli zajistit bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Mezi obviněnými jsou také další zprostředkovatelé této služby, kteří měli pod vidinou získání finančních prostředků domluvit několika osobám jednodušší cestu k získání řidičského oprávnění v autoškolách a následně zajištění úspěšného vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti," popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. V nejbližších měsících bude státnímu zástupci podán návrh na podání obžaloby, dodala.
Mezi téměř 50 obviněnými jsou většinou žadatelé o řidičských průkaz, kteří měli mít za částky od 15.000 do 50.000 korun výhodu při získávání průkazu. Peníze šly zprostředkovatelům a provozovatelům autoškol, kteří jim zajistili bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky. Ti poté předávali peníze i zkušebnímu komisaři, který při závěrečné zkoušce ve zkušební místnosti naváděl některé uchazeče k označení správných odpovědí. V některých případech žadatelé předkládali i falešné dokumenty, například o zdravotní způsobilosti.
Mezi desítkami případů byly i kuriozity. Jedním z obviněných je pětatřicetiletý muž, který se takto pokusil vykonat závěrečnou zkoušku, ale ani na druhý pokus se mu to nepodařilo. Proto místo sebe poslal svého bratra, který už řidičské oprávnění má, ale ani ten po třech dalších pokusech zkoušku neudělal.