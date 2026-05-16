Strany v Karlovarském kraji kandidátky pro komunální volby teprve sestavují

Strany a hnutí ve městech v Karlovarském kraji zatím na sestavování kandidátek pracují, lídry a seznamy kandidátů oznámí většinou v červnu, zjistila ČTK. Obhajovat post v čele města chce v regionu primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová z ANO či nestraník Pavel Čekan v Ostrově na Karlovarsku. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby i pro nominace v senátních volbách skončí 4. srpna. Obecní volby budou spolu s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října.
Nejsilněji je v kraji na radnicích v Karlovarském kraji zastoupeno hnutí ANO. To ale na jména na čelních místech kandidátek teprve čeká. "Současní členové zastupitelstev na pořadí na kandidátních listinách pracují. V příštím týdnu chystáme oblastní sněmy a do konce května proběhne i krajský sněm, který ke kandidátkám dává stanovisko. Definitivně budou seznamy schváleny celostátním výborem, který zasedne na konci června," řekl ČTK mluvčí krajské organizace ANO Vojtěch Matoušek.
Potvrzeným jménem za hnutí ANO a zároveň lídryní do voleb je současná karlovarská primátorka Pfeffer Ferklová. Mandát by měl obhajovat i její náměstek Lubomír Kovář (ANO). "Rád bych pokračoval v započatých projektech. Program a další podrobnosti a témata kampaně jsou ale stále v jednání," řekl ČTK. ANO je na karlovarském magistrátu v koalici s hnutím Karlovaráci, v jehož čele stojí náměstek primátorky Miroslav Vaněk. "Do voleb jdeme už čtvrté volební období. Kandidátku představíme brzy a budou na ní i nějaká nová jména, ale určitě bude plná, tedy 35 kandidátů," řekl ČTK Vaněk s tím, že se chystají zaměřit na prvovoliče.
Čtveřice současných opozičních uskupení (Karlovarská občanská alternativa - KOA, Piráti, TOP 09 a Lidovci) se před volbami v krajském městě spojila do koalice Vary+. "Napříč opozicí jsme se už delší dobu bavili o tom, že pokud bychom byli větší, tak bychom dokázali dosáhnout lepších výsledků. Jelikož třeba už poslední krajské volby krásně ukázaly, že ta fragmentace opravdu efektivní není," řekl ČTK předseda KOA a lídr koalice Adam Klsák. Na kandidátce mají zatím zhruba 20 jmen, mezi nimiž jsou zastoupena všechna uskupení. V první desítce by na ní měl být i bývalý primátor, hejtman a ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa), který bude křeslo karlovarského zastupitele obhajovat, sdělil ČTK.
I nynější místostarosta Chebu Pavel Pagáč (Volba pro kraj; VOK) potvrdil, že mandát bude obhajovat. "Máme spoustu započatých projektů a rádi bychom v práci pokračovali. Kandidátku ladíme, myslím, že v červnu budeme mít jasno. Na budoucí koalici je ještě brzy, nechci předjímat, jaký nám voliči dají mandát. Pracujeme na programu, ten bychom měli představit v červenci," řekl ČTK.
Kandidaturu potvrdil i druhý místostarosta Michal Pospíšil (ODS). "Žádné předvolební koalice nezvažujeme, ODS půjde do voleb jako samostatný politický subjekt. Kandidátka je připravena, jsou na ní jak dlouholetí členové, tak jsme přizvali i nové podporovatele. Kandidáty i program představíme v nejbližších dnech," řekl Pospíšil ČTK.
Kandidátní listiny stále sestavují strany v Sokolově. "Těch 27 kandidátů mám už od ledna, a jsou to lidé, kteří pro město pracují. A mám radost, že jsou napůl zastoupeni muži a ženy," řekl ČTK místostarosta Jan Picka (VOK), který předvolební koalici nechystá. "Nejsme zastánci kampaně měsíc před volbami, takže mezi voliče a příznivce chodíme už dva tři roky, kdy vlastně pro lidi organizujeme soutěže a podobně," doplnil místostarosta.
Kandidaturu v Sokolově zatím ČTK nepotvrdily ani nevyvrátily starostka a poslankyně Renata Oulehlová a místostarostka Ilona Medunová, obě z ANO. "Předvolební koalici určitě nechystáme, co se týče obhajoby, bohužel nedokáži odpovědět. Informovat budeme až po sněmu, ten bude v úterý (19. května)," řekla Oulehlová.
Obhajoby svých postů ve vedení měst naopak jednoznačně potvrdili starostové dvou větších měst v kraji, kde na radnicích nepůsobí zástupci hnutí ANO. V Ostrově se opakovaně chystá kandidovat současný starosta Pavel Čekan (nestr., zvolen za Místní) a na obhajobu starostenské pozice se připravuje i Patrik Pizinger (Místní) v Chodově.