Strany v Karlovarském kraji kandidátky pro komunální volby teprve sestavují

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strany a hnutí ve městech v Karlovarském kraji zatím na sestavování kandidátek pracují, lídry a seznamy kandidátů oznámí většinou v červnu, zjistila ČTK. Obhajovat post v čele města chce v regionu primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová z ANO či nestraník Pavel Čekan v Ostrově na Karlovarsku. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby i pro nominace v senátních volbách skončí 4. srpna. Obecní volby budou spolu s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října.

Nejsilněji je v kraji na radnicích v Karlovarském kraji zastoupeno hnutí ANO. To ale na jména na čelních místech kandidátek teprve čeká. "Současní členové zastupitelstev na pořadí na kandidátních listinách pracují. V příštím týdnu chystáme oblastní sněmy a do konce května proběhne i krajský sněm, který ke kandidátkám dává stanovisko. Definitivně budou seznamy schváleny celostátním výborem, který zasedne na konci června," řekl ČTK mluvčí krajské organizace ANO Vojtěch Matoušek.

Potvrzeným jménem za hnutí ANO a zároveň lídryní do voleb je současná karlovarská primátorka Pfeffer Ferklová. Mandát by měl obhajovat i její náměstek Lubomír Kovář (ANO). "Rád bych pokračoval v započatých projektech. Program a další podrobnosti a témata kampaně jsou ale stále v jednání," řekl ČTK. ANO je na karlovarském magistrátu v koalici s hnutím Karlovaráci, v jehož čele stojí náměstek primátorky Miroslav Vaněk. "Do voleb jdeme už čtvrté volební období. Kandidátku představíme brzy a budou na ní i nějaká nová jména, ale určitě bude plná, tedy 35 kandidátů," řekl ČTK Vaněk s tím, že se chystají zaměřit na prvovoliče.

Čtveřice současných opozičních uskupení (Karlovarská občanská alternativa - KOA, Piráti, TOP 09 a Lidovci) se před volbami v krajském městě spojila do koalice Vary+. "Napříč opozicí jsme se už delší dobu bavili o tom, že pokud bychom byli větší, tak bychom dokázali dosáhnout lepších výsledků. Jelikož třeba už poslední krajské volby krásně ukázaly, že ta fragmentace opravdu efektivní není," řekl ČTK předseda KOA a lídr koalice Adam Klsák. Na kandidátce mají zatím zhruba 20 jmen, mezi nimiž jsou zastoupena všechna uskupení. V první desítce by na ní měl být i bývalý primátor, hejtman a ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa), který bude křeslo karlovarského zastupitele obhajovat, sdělil ČTK.

I nynější místostarosta Chebu Pavel Pagáč (Volba pro kraj; VOK) potvrdil, že mandát bude obhajovat. "Máme spoustu započatých projektů a rádi bychom v práci pokračovali. Kandidátku ladíme, myslím, že v červnu budeme mít jasno. Na budoucí koalici je ještě brzy, nechci předjímat, jaký nám voliči dají mandát. Pracujeme na programu, ten bychom měli představit v červenci," řekl ČTK.

Kandidaturu potvrdil i druhý místostarosta Michal Pospíšil (ODS). "Žádné předvolební koalice nezvažujeme, ODS půjde do voleb jako samostatný politický subjekt. Kandidátka je připravena, jsou na ní jak dlouholetí členové, tak jsme přizvali i nové podporovatele. Kandidáty i program představíme v nejbližších dnech," řekl Pospíšil ČTK.

Kandidátní listiny stále sestavují strany v Sokolově. "Těch 27 kandidátů mám už od ledna, a jsou to lidé, kteří pro město pracují. A mám radost, že jsou napůl zastoupeni muži a ženy," řekl ČTK místostarosta Jan Picka (VOK), který předvolební koalici nechystá. "Nejsme zastánci kampaně měsíc před volbami, takže mezi voliče a příznivce chodíme už dva tři roky, kdy vlastně pro lidi organizujeme soutěže a podobně," doplnil místostarosta.

Kandidaturu v Sokolově zatím ČTK nepotvrdily ani nevyvrátily starostka a poslankyně Renata Oulehlová a místostarostka Ilona Medunová, obě z ANO. "Předvolební koalici určitě nechystáme, co se týče obhajoby, bohužel nedokáži odpovědět. Informovat budeme až po sněmu, ten bude v úterý (19. května)," řekla Oulehlová.

Obhajoby svých postů ve vedení měst naopak jednoznačně potvrdili starostové dvou větších měst v kraji, kde na radnicích nepůsobí zástupci hnutí ANO. V Ostrově se opakovaně chystá kandidovat současný starosta Pavel Čekan (nestr., zvolen za Místní) a na obhajobu starostenské pozice se připravuje i Patrik Pizinger (Místní) v Chodově.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Ukrajinci tanÄŤili a zpĂ­vali s ÄŚechy na festivalu SlovanskĂ© prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

17. května 2026  19:38

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

17. května 2026  19:32

Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

ilustrační snímek

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze....

17. května 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

17. května 2026  19:30

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

V BrnÄ› se na podporu ÄŚT a ÄŚRo seĹˇlo asi 3000 lidĂ­, pochodujĂ­ mÄ›stem

Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK...

17. května 2026  17:39,  aktualizováno  18:41

Bybit spouští akci „BTC Pizza Day" pro držitele karet Bybit

17. května 2026  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.