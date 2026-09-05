Strany v Karlových Varech sází ve volební kampani hlavně na osobní kontakt

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Setkání s lidmi v ulicích, billboardy, plakáty a sociální sítě, ale třeba i grilování nebo koncerty. Tak bude vypadat ostrá část volební kampaně před komunálními a senátními volbami v Karlovarském kraji. Strany a koalice do ní investují statisíce až miliony korun, podle svých možností. Jak ČTK řekli zástupci kandidujících subjektů, důležité bude osobní zapojení kandidátů.

V kraji nejsilnější hnutí ANO, které má starosty ve všech třech okresních městech a mnohých dalších, chce kampaň přizpůsobit každému městu a obci, kde kandiduje. Podle krajského předsedy Martina Hurajčíka bude stát zejména na kontaktních setkáních s obyvateli. "Samozřejmě sem tam nějaký ten billboard nebo výlepová plocha, nicméně chceme s lidmi mluvit, tak jako to děláme celé volební období a nabízet jim náš pohled na vedení města a obcí," uvedl Hurajčík, podle něhož má ANO na kampaň asi 1,7 milionu korun.

Už od jara začala s kampaní nově vzniklá koalice Vary+, nyní opoziční, která se skládá z KOA, Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL. "Chodíme mezi lidi, čtvrť po čtvrti, organizovali jsme i procházky nebo grilovačky s občany. Rozdávali jsme také dotazník, kterým nám mohli lidé sdělit, co je v které části města trápí. To bylo důležité i při sestavování programu," řekl ČTK lídr kandidátky Vary+ Adam Klsák. Kromě setkání s lidmi využije koalice i plakáty nebo obcházení domu za domem. Na kampaň má koalice připraveno několik set tisíc korun, na které se složili všichni členové koalice.

V tomto volebním období koaliční Karlovaráci budou s lidmi mluvit v osmi největších čtvrtích Karlových Varů, ale opakovaně i v centru města. "Máme samozřejmě i tu vizuální část, to jsou billboardy a jsou letáky. Velmi silně se angažujeme na sociálních sítích, jednak samozřejmě reklamními bannery, ale máme tam i rozhovory s jednotlivými kandidáty, kteří vystupují za určitou oblast," popsal lídr kandidátky Miroslav Vaněk.

Všichni kandidáti v první polovině kandidátky přispívají ze svého 50.000 Kč na kampaň, Karlovaráci mají i transparentní účet a různé drobné sponzory. Kampaň by měla stát okolo 800.000 korun.

ODS, která letos kandiduje v Karlových Varech samostatně, vsadila na mladé tváře, a to včetně stylu kampaně, řekl ČTK lídr kandidátky Jiří Vaněček. "Šli jsme takovou strategií, že se nebojíme otevřít a zapojit mladé a nejenom mladé, ale i nestraníky. Z toho vyplývá i to, že ta naše kampaň nebude taková ta klasická, portrétová. Máme motto: Vary jako malované (varyjakomalovane.cz). Počítáme, že se dostaneme mezi mladé prostřednictvím jejich vrstevníků a proto i u formy kampaně jsme chtěli, aby byla zajímavá, aby nebyla sterilní pro ty mladé," řekl ČTK Vaněček. Rozpočet kampaně má ODS necelých 400.000 korun a skládá se z prostředků lidí, kteří kandidují.

Dosud opoziční STAN podle své lídryně Žanety Salátové vede hlavně kontaktní kampaň, která se bude zintenzivňovat na dvě setkání denně. Kromě toho využije STAN i letáky, plakáty či billboardy či sociální sítě. Část peněz na kampaň dostává hnutí z centrály, část poskytne místní organizace, ale i samotní kandidáti. Částku Salátová neupřesnila.

I Motoristé sobě, kteří v Karlových Varech kandidují poprvé, využijí klasický mix osobních setkání s voliči, na kterých se budou kandidáti střídat. Nebudou ale chybět i letáky a billboardy nebo polepy na vozech taxislužby, kterou lídryně kandidátky Katarína Vlčková mimo jiné provozuje. Motoristé plánují i využít sociálních sítí, přes které budou distribuovat krátká videa a další volební materiály. Podle Vlčkové se detailní program bude ještě upřesňovat s tím, že taktikou bude "to nejlepší na konec".

Svoboda a přímá demokracie (SPD) už kampaň zahájila. "Volební program uskupení byl již kompletně připraven a oficiálně vydán. Formy propagace zahrnují především billboardy a letáky umístěné v autobusech. V rámci kampaně je plánována také distribuce speciálních novin přímo do poštovních schránek obyvatel. Plánují se i minimálně dvě kontaktní akce s voliči, přičemž první setkání započnou v centru města," popsala jednička kandidátky SPD Eva Plhová. Náklady je zatím těžké odhadnout, protože podrobnosti se stále ještě dolaďují a celkové náklady budou zřejmě až později, řekla ČTK.

Skromnou kampaň plánuje letos KSČM. Podle Věry Bartůňkové, která kandidátku vede, bude založena spíše na tom, že lidé v Karlových Varech kandidáty znají.

Nově letos kandiduje i regionální hnutí VOK (Volba pro kraj). Podle jejího lídra Martina Vinše bude podoba kampaně spíše standardní, bude se opírat o billboardy a plakáty, ale i o příspěvky na sociálních sítích, řekl ČTK. Některé detaily volební kampaně se ale ještě dolaďují. Náklady na kampaň nechtěl Vinš komentovat, protože ty řeší předsednictvo hnutí. Navíc se ještě mohou do voleb měnit.

V Karlových Varech bude letos v komunálních volbách kandidovat devět stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety se o křesla zastupitelů ucházelo 13 uskupení.

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