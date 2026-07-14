Strážníci v Aši rozšířili městský kamerový systém o mobilní zařízení

Strážníci v Aši na Chebsku mají v pronájmu mobilní kamerový stojan, kterým dočasně doplnili městský kamerový systém. Zařízení pomůže také se zmapováním míst, kde zatím kamerový dohled není. ČTK o tom informoval ředitel městské policie Tomáš Čížek. Pronájem na období od června do října vyjde na přibližně 130.000 korun.
Mobilní stojan má čtyři kamery a je energeticky soběstačný. "Důvodem je jednak zmapovat místa v Aši, která by byla vhodná osadit dalšími stacionárními kamerami, a jednak proto, že chceme zajistit kamerový dozor i na místech, o kterých víme, že stacionární kamera není potřeba, nicméně při nárazových akcích, jako jsou například Ašské slavnosti, by bylo vhodné tam takové zařízení umístit," upřesnil potřebnost zařízení Čížek.
Ašská městská policie funguje od loňska v nepřetržitém provozu, v lednu spustila provoz linky 156 a zřídila vlastní informační web. Bezpečnost ve městě je podle ředitele Čížka i starosty Vítězslava Kokoře (ANO) dobrá i přes značný podstav státních policistů na Chebsku, řekli ČTK. "Důvodem je fakt, že se podařilo téměř zdvojnásobit počet strážníků, stačí to na postavení jedné hlídky. Tu posilujeme případně v pátek a v sobotu," řekl Čížek, podle kterého je ale nutná maximální součinnost veřejnosti.
V Aši monitorují strážníci město zhruba 55 kamerami. Zapůjčené mobilní kamerové zařízení je nyní u takzvaného malého nádraží. Podle Čížka tam ale k žádnému narušení veřejného pořádku nedochází. "Obecně ze statistiky nevyplývá, že by se počet událostí řešených ve městě zvyšoval. Opět ale apeluji na spoluobčany, aby pokud se nebudou cítit bezpečně, strážníky kontaktovali," doplnil ředitel, který vyzdvihl vynikající spolupráci se státní policií.
Zajištění chodu městské policie s 20 strážníky vyjde městský rozpočet na zhruba 15 milionů korun ročně. Několik let strážníky podporují i asistenti prevence kriminality, kterých v Aši působí šest. Město s přibližně 12.700 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 420 milionů korun.