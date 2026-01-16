Jak dostat splašky do kopce? Kraj řeší modernizaci areálu Svatošských skal

Jitka Dolanská
  10:02aktualizováno  10:02
Karlovarský kraj připravuje rekonstrukci oblíbeného rekreačního areálu u Svatošských skal v romantickém údolí řeky Ohře. Prvním krokem je vybudování chybějících inženýrských sítí a modernizace těch stávajících. Půjde o technicky náročný projekt. Složité bude zejména dostat splašky z údolí řeky do čistírny odpadních vod v Karlových Varech.
Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je...

Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj. | foto: Petr Kozohorský

Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je...
Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je...
Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je...
Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je...
5 fotografií

„Pokud chceme ten areál v budoucnu revitalizovat, musíme mít hotové inženýrské sítě, tedy vodovod, kanalizaci a elektřinu. A to tak, aby odpovídaly současným požadavkům. Přípravy byly složité, protože ty sítě jdou až do karlovarské části Doubí,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš.

Po měsících plánování, výpočtů a administrativy je výsledkem projekt, díky kterému už areál nebude muset vyrábět pitnou vodu, ale bude napojen na vodovodní řad. „Řeší i kanalizaci, která bude samozřejmě tlaková, protože splašky budou muset překonat poměrně velký výškový rozdíl,“ informoval Klimeš.

S důrazem na turisty. Kraj chystá rekonstrukci areálu ve Svatošských skalách

Podle jeho slov kraj plánuje co nejdříve vypsat výběrové řízení na firmu, která přivede do areálu sítě tak, aby byl co nejméně omezen provoz na přístupové komunikaci. Ta spojuje rekreační areál s městem. Vede po ní část frekventované cyklostezky Ohře a slouží především pěším a cyklistům. Kromě nutného zásobování a obsluhy areálu sem mají automobily vjezd zakázán.

Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj.
Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj.
Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj.
Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj.
5 fotografií

„Provozu se to samozřejmě dotkne, nejvíc zřejmě elektřina, protože výkop povede podél přístupové cesty. Na některých místech silnici křižuje i vodovod a kanalizace. Nicméně jsou zvoleny takové postupy, které omezí dopravu minimálně, například průtlaky, pokládka panelů a podobně, aby provoz na cyklostezce mohl s opatrností pokračovat. I v zadání tendru bylo, že je třeba zajistit přístup vozů integrovaného záchranného systému do areálu, a to v jakékoli fázi stavby,“ doplnil Klimeš.

Podle krajského radního je předpokládaná hodnota zakázky zhruba 75 milionů korun včetně DPH. V letošním rozpočtu kraj na projekt připravil 40 milionů, zbytek plánuje proinvestovat v roce 2027, kdy by také měly práce skončit.

Tajemná místa v Česku: Zakleté skály na Ohři přitahují turisty jako magnet

Zatím není jasné, jak bude revitalizace území pokračovat. V údolí přímo u lávky přes Ohři je cyklisty a vodáky oblíbená výletní restaurace Svatošské skály, kus dál proti proudu se rozkládá bývalý dětský tábor, dnes přírodní rekreační areál.

Ten má od roku 2013 v pronájmu společnost Svatošky – dětský ráj, která zde provozuje občerstvení, kemp a pořádá tábory či kroužky se zvířaty. Vedení kraje bude o budoucnosti lokality diskutovat s veřejností i odborníky. Cílem je zachovat kouzlo místa, které hojně navštěvují rodiny s dětmi, cyklisté, skalní lezci i vodáci.

3. října 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

V Libereckém kraji provoz na silnicích komplikuje námraza i ledovka

ilustrační snímek

V Libereckém kraji jsou silnice sjízdné s opatrností. Při mrznoucích mlhách se na nich může tvořit námraza a při mrznoucím mrholení slabá ledovka. Policie na...

16. ledna 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

V Libereckém kraji provoz na silnicích komplikuje námraza i ledovka

ilustrační snímek

V Libereckém kraji jsou silnice sjízdné s opatrností. Při mrznoucích mlhách se na nich může tvořit námraza a při mrznoucím mrholení slabá ledovka. Policie na...

16. ledna 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

Silničáři strhnou další most na D1, kvůli demolici uzavřou ulici s Makrem či Lidlem

Víkendová demolice dálničního mostu u přestavované křižovatky D1 a D2 uzavře...

Další dálniční most půjde k zemi v souvislosti s přestavbou mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Silničáři kvůli demolici uzavřou frekventovanou Kaštanovou ulici, která slouží jako výpadovka...

16. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Do hrobky v ostravské novorenesanční katedrále povede cesta ze zlaté kaple

Mluvčí biskupství Ondřej Elbl v rekonstruované kapli. Přímo pod ní vykopou...

Novým srdcem novorenesanční katedrály Božského Spasitele v Ostravě bude zrekonstruovaná kaple se schránkou pro eucharistii ve tvaru kapky krve a stěnami obloženými zlatem. Dělníci na přestavbě kaple...

16. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na...

Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů....

16. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Jak dostat splašky do kopce? Kraj řeší modernizaci areálu Svatošských skal

Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je...

Karlovarský kraj připravuje rekonstrukci oblíbeného rekreačního areálu u Svatošských skal v romantickém údolí řeky Ohře. Prvním krokem je vybudování chybějících inženýrských sítí a modernizace těch...

16. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Pražští revizoři dostanou malé kamery. Dopravní podnik se opičí po Středočeském kraji

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji nově vyrážejí do terénu s tělesnými kamerami, které zaznamenávají obraz i zvuk po celou dobu kontroly. Cílem je vyšší bezpečnost, transparentnost a méně...

16. ledna 2026  9:53

Po letech čekání začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat...

Pardubický kraj může odstartovat stavbu pětikilometrového obchvatu osady Zminný, který odvede tranzitní dopravu z této místní části Dašic. Soutěž, do níž se přihlásilo sedm zájemců, přinesla výraznou...

16. ledna 2026  9:42

Druhá část obchvatu Kaplice je v provozu, doprava v centru je klidnější a bezpečnější

16. ledna 2026  9:18

V Pardubickém kraji se stále může tvořit na silnicích ledovka

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji se stále může tvořit na silnicích ledovka. Její vznik silničáři předpokládají zvláště ve výše položených oblastech. Někde také na vozovkách...

16. ledna 2026  7:33,  aktualizováno  7:33

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Nucení k masturbaci i vyražené zuby. Soud potrestal ostrahu obchoďáku za týrání bezdomovců

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal vězením dva ze tří členů ostrahy obchodního domu v centru města, kteří podle policie bezdůvodně napadali a týrali bezdomovce. Hlavnímu aktérovi soud uložil pět let...

16. ledna 2026  9:12

Středočeské silnice jsou s opatrností sjízdné, místy jízdu ztěžuje mlha

ilustrační snímek

Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes ráno jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy jízdu ztěžuje mlha. Vozovky jsou mokré po chemickém ošetření. Na...

16. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  7:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.