Karlovarská krajská nemocnice (KKN) splnila většinu doporučení, které vzešly z loňského auditu nemocnic v Karlových Varech a Chebu. Podle generálního ředitel KKN Jiřího Štefana se také podařilo naplnit zadání kraje, které dostal vloni, když po personální krizi v KKN do funkce nastupoval. Do budoucna by se měla snižovat dotační podpora od kraje, řekl dnes ředitel novinářům.
Audit zpracovaný společností Deloitte došel k závěru, že KKN fungovala v letech 2023 a 2024 s mnoha nedostatky v zakázkách, evidenci zásob i personální oblasti. Nedostatky mohly mít vliv i na hospodaření krajských nemocnic.
Štefan, který KKN vede od loňského června a v červnu byl ve funkci po výběrovém řízení potvrzen, měl kromě odstranění závad zjištěných auditem za úkol i personální stabilizaci nemocnice a vypracování střednědobého výhledu. "To se nám podařilo splnit. Z nemocnice neodešli lékaři, činnost nemocnice je bez výkyvů a i v plánech jsme vycházeli ze zjištění z auditu," uvedl dnes Štefan. Potvrdil zároveň, že loňské hospodaření bude zhruba vyrovnané a podobné očekávání má KKN i pro letošek.
KKN v posledních měsících upravila nákupní procesy, zavedla dynamické nákupní systémy, aktualizovala schvalovací procesy i systém skladového hospodářství. Sledováním klíčových parametrů jednotlivých oddělení bude moci KKN zapojit primáře a střední management do ekonomiky nemocnic.
Jednou z věcí, které audit KKN doporučil, bylo zřízení centrálních skladů a lepší řízení skladového hospodářství. Štefan dnes řekl, že i když vhodné prostory pro centrální sklad nemocnice nemají, zavedením detailního sledování stavu zásob se podařilo snížit jejich množství. Navíc byla část odpovědnosti za zásoby přenesena z primariátů na centrální vedení nemocnic.
Zásadní změny dělá KKN i v systému odměňování zaměstnanců. Odměňování by mělo být nyní transparentní a spravedlivé, řekl Štefan. Nemocnice také přehodnotila všechna povolení pro souběžné úvazky zdravotníků, lékařů i sester. "Cílem bylo, aby vedlejší úvazky nepoškozovaly nemocnice, ale naopak pomohly synergii KKN a externích pracovišť," uvedl Štefan.
KKN s nemocnicemi v Karlových Varech a Chebu patří s asi 1600 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v regionu. Loni získala na provozních dotacích z kraje přes 90 milionů korun, letos to má být 50 milionů korun.