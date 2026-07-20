Tendr na bytové domy Třešňovka v M. Lázních pokračuje, odhlasovali zastupitelé

V Mariánských Lázních pokračuje hledání zhotovitele výstavby bytových domů Třešňovka za zhruba 215 milionů korun. Mimořádné jednání zastupitelstva dnes skončilo neschválením programu, na kterém měl být projednáván částí zastupitelů navržený bod o zrušení nadlimitní veřejné zakázky. Zájemci o zakázku se tedy mohou nadále hlásit, výběrové řízení trvá do 28. července.
Z 18 přítomných zastupitelů z jednadvacetičlenného zastupitelstva hlasovalo pro projednání programu devět z nich, čtyři zastupitelé byli proti a pět zastupitelů se zdrželo. Starosta Martin Hurajčík (ANO) mimořádně svolané zastupitelstvo ukončil. Zastupitelé zůstali jednat na pracovní schůzce.
O zrušení tendru usilovala desítka opozičních zastupitelů za SPD, Piráty, STAN, ODS a Svobodné v čele s bývalým místostarostou Samuelem Zabolotným (zvolen za ANO, nyní Naše Česko-Naše Mariánky). Jako důvod mimo jiné uvedli, že ho rada města vyhlásila bez schválení zastupitelstvem. Za problematické považují rovněž to, že odcházející vedení města chce takto velkým závazkem svázat ruce budoucímu zastupitelstvu, dodal Zabolotný.
Starosta Hurajčík ČTK opakovaně řekl, že zakázka je vypsána podle všech pravidel a zcela v souladu se zákonem. Město si na financování plánuje vzít úvěr. Záměr schválilo 13 zastupitelů na posledním červnovém jednání. Výběr bankovního ústavu bude formou poptávky u spolupracujících partnerů, od čehož si radnice slibuje získání výhodných smluvních podmínek, uvedl opakovaně Hurajčík.
Mariánské Lázně plánují postavit v oblasti Třešňovka čtyři pětipodlažní bytové domy s 46 byty. Město zvolilo model "navrhni a postav". Uchazeči mají k dispozici vydané stavební povolení a stanovené standardy výstavby, na jejichž základě zpracují projektovou dokumentaci a zajistí výstavbu. Podle Hurajčíka má město necelých 30 vlastních bytů v bytovém fondu. Za posledních 25 let se žádné městské nájemní bydlení stavět nezačalo. "Projekt Třešňovka je důležitým krokem k tomu, aby v Mariánských Lázních našli kvalitní a dostupné bydlení mladé rodiny, zaměstnanci klíčových profesí i senioři," zopakoval.
Mariánské Lázně se 14.000 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem přes 600 milionů korun. Podíl investic v rozpočtu se v posledních letech pohybuje mezi 22 a 26 procenty.