Teplotní rekordy padly na všech meteorologických stanicích v Karlovarském kraji

Teplotní rekordy dnes padly na všech šesti meteorologických stanicích v Karlovarském kraji, které měří teplotu více než 30 let. Nejtepleji bylo v Karlových Varech ve městě, kde naměřili 37,6 stupně Celsia, stanice má dobu pozorování 75 let. Původní rekord pro dnešní den byl přitom 32,8 stupně a měsíční 36,1 stupně Celsia, řekl dnes ČTK plzeňský meteorolog Josef Cink.
Podle něj byl letos překonán absolutní republikový rekord 40,4 stupně Celsia z 20. srpna 2012 ve středočeských Dobřichovicích. "Dnes bylo ve středočeských Doksanech 40,8 stupně Celsia," řekl. Historie pozorování v ČR trvá 271 let, v pražském Klementinu začali měřit v roce 1775.
Od pondělí už by měla pomalu postupoval studená fronta. "V Karlovarském kraji budou teploty do 28 stupňů," řekl Cink. První podvečerní a večerní bouřky už se dají očekávat z neděle na pondělí v horských oblastech Krušných hor. V úterý by se měly teploty dál snižovat. Nejchladněji vypadá středa s 20 stupni Celsia, v celých západních Čechách by měl být průměr 22 stupňů Celsia.