Tragická nehoda u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem, silnice je uzavřená

Nehoda se stala podle serveru dopravniinfo.cz u mimoúrovňové křižovatky silnic I/21 a D6 u Chebu.
Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Negativně vyšel také test na omamné a psychotropní látky, informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Na místě zasahovali záchranáři. „Po příjezdu našich záchranářů bohužel lékař u muže, ročník 1991, konstatoval zranění neslučitelná se životem a následně smrt,“ sdělila mluvčí karlovarské záchranky Simona Kratochvílová.
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