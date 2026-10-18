Trail Park Klínovec hlásí srovnatelnou meziroční letní návštěvnost i tržby

Návštěvnost a tržby Trail Parku ve Skiarálu Klínovec byly v letní sezoně srovnatelné s loňskem. Po slabším červenci se zájem návštěvníků zvýšil v srpnu a podle mluvčího areálu Matyáše Kubína pokračuje i na podzim v závěru sezony. Letní provoz areálu, který využívají především bikeři, má pokračovat do 1. listopadu. Ukončení sezony závisí i na počasí. Letní provoz je na Klínovci od 8. května.
"Srovnatelnou návštěvnost i tržby s loňským rokem vnímáme jako potvrzení stabilního zájmu o Trail Park Klínovec. Těší nás také, že můžeme návštěvníkům nabídnout provoz až do začátku listopadu," řekl Kubín s tím, že práce na úpravách tratí nekončí. Pracovníci Trail Parku průběžně udržují a upravují jednotlivé traily, aby si zachovaly svou kvalitu. Práce se odvíjejí od aktuálního stavu tratí, jejich vytíženosti i počasí. "Cílem je udržovat kvalitní podmínky po celou sezonu a zároveň tratě postupně připravovat na další rok." dodal mluvčí areálu.
Trail Park Klínovec nabízí přibližně 30 kilometrů trailů různých obtížností a tímto rozsahem nabídky patří mezi nejvýznamnější bikeparky v Česku. Areál nabízí i dalších asi 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Součástí je i trať Illegal, která se jako jediný trail v Evropě umístila v TOP 10 v hodnocení oblíbenosti v největší světové databázi tras pro horská kola Trailforks.
Klínovecký areál zároveň zahájil přípravy na zimní sezonu. "Investujeme do modernizace zasněžování a rozvoje retenčních nádrží, které mají pomoci efektivněji hospodařit s vodou a snížit energetickou náročnost výroby technického sněhu," uvedl Kubín. Další investicí je podle něj rekonstrukce restaurace U Staré lanovky na vrcholu Klínovce. Zahrnuje změnu dispozic, modernizaci provozního zázemí a obnovu technologického vybavení kuchyně. Před zahájením zimního provozu areál čeká také údržba lanových drah a vleků, servisní práce a předepsané zkoušky.
Pro zimní sezonu 2026/2027 už začal Klínovec nabízet sezonní skipasy. Informace o cenách, typech skipasů a podmínkách předprodeje jsou na webu skiareálu a jeho sociálních sítích. Loni se na Klínovci začalo lyžovat 28. listopadu v omezeném režimu, lanovka jela jen na půl druhého kilometru dlouhé Dámské sjezdovce. Minulá zimní sezona skončila v největším lyžařském skiareálu 12. dubna.