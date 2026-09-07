Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví pět let v UNESCO

Autor: ČTK
  11:24aktualizováno  11:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Tři lázeňská města v Karlovarském kraji, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně, oslaví na konci týdne pět let od zápisu na seznam UNESCO. Jsou součástí 11 Velkých lázeňských měst Evropy (Great Spa Towns of Europe), které uchovávají tradici lázeňství. Oslavy trvající tři dny se zaměří nejen na propagaci lázeňství, ale i na infrastrukturu a moderní mobilitu, uvedli představitelé tří lázeňských měst.

První den oslav bude v Mariánských Lázních. "Začneme hned ráno na hlavním nádraží, kde se otevřou k příležitosti oslav dvě prostory, které jsou dlouhodobě nevyužívané v rámci budovy, a bude tam probíhat odborná konference. A vedle toho bude také pop-up kavárna nebo čekárna, kde si budou moct jak hosté, kteří budou přijíždět vlakem, tak i místní, kteří budou jenom zvědaví a chtějí se přijít s námi slavit, vzít nový výtisk novin, které jsme vydali k oslavám pěti let výročí zápisu do UNESCO," uvedla manažerka Mariánských Lázní Zuzana Stejskalová.

Poté se oslavy přesunou na kolonádu a večer do hotelu Lesní mlýn, kde zazní i premiéra skladby Davida Roberta Colemana, kterou složil na text Johanna Wolfganga Goetha, který napsal v Mariánských Lázních. Následná afterparty bude zaměřená především na mladé publikum.

V sobotu se oslavy přesunou do Karlových Varů, kde vznikne ve Dvořákových sadech UNESCO park, kde se budou workshopy a panelové diskuse. Podle karlovarské site manažerky UNESCO Pavly Freise je cílem setkávání zejména mladých lidí s odborníky. Oslavy v Karlových Varech se propojí se dvěma dalšími akcemi, které se budou v ten den v největším českém lázeňském městě konat, a to bude triatlonový závod a festival světel Vary září.

Závěrečný den oslav se ve Františkových Lázních zaměří na praktické testování konektivity a zpřístupňování skrytých pokladů architektury. Jak uvedl site manažer Františkových Lázní Ondřej Míka, program je koncipován jako praktická ukázka propojení historie železnice s moderní vizí mobility. Součástí akce bude mimo jiné přímý vlak z Karlových Varů do Františkových Lázní.

Františkovy Lázně využijí také jiné akce, aby oslavy vstupu na seznam UNESCO propojily s dalšími motivy. Využijí Dne železnic v Chebu, ale také mezinárodního Dne evropského dědictví a otevřou některé výjimečné architektonické památky, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné.

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