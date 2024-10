Přestavět a vrátit do provozu. Na průmyslovce renovují unikátní tříkolku

Počítá s tím, že na základě vozu, který škola sehnala v německém autobazaru, vznikne jakýsi restomod. Tedy že „kabát“ zůstane původní, ale technologii v rámci úprav žáci školy vylepší. „Teď vymýšlíme jak. Například náhradou původního motoru, který byl slabý,“ vysvětlil pedagog Ota Šikýř, předseda předmětové komise autooborů, který za projektem stojí. Podle originální specifikace má motor výkon 4,5 kW. Vzhledem k tomu, že jde o elektromobil, nabízí se i další vylepšení. „Například solární panely na střechu,“ naznačil Šikýř.

Nová technická řešení budou ostatně nutná. Originální díly na vozidlo se totiž shánějí už těžko. V současné době škola poptává nový překryt jednomístné kabiny, který se společně s přístrojovým štítem odklápí dopředu. „Ten původní je popraskaný a ne v úplně originální podobě,“ vysvětlil Ota Šikýř.

Určitou pomoc by přitom škola mohla sehnat od majitele stejného vozu, který jezdí na Karlovarsku. „Zkušenosti pak čerpáme i od studentů Vysokého učení technického v Brně, kteří mají rovněž podobný projekt,“ doplnil ředitel ostrovské průmyslovky Pavel Žemlička.

Snem Oty Šikýře je přihlásit zrekonstruovanou tříkolku do Eco Shell Marathonu. „A také třeba setkání s kolegy z Brna někde na půl cesty. Třeba v Praze,“ dodal učitel průmyslovky. To vše by se mu mohlo splnit už na konci aktuálního školního roku, do kdy chce projekt dokončit. Pracovat by na něm mohla v rámci kroužku odhadem desítka žáků školy.

Mezi nimi je o obory spojené s elektromobilitou velký zájem, jemuž vedení školy vychází vstříc. „Máme dva pedagogy s maximálním možným vzděláním v oboru. To je v rámci středních škol nadstandardní,“ potvrdil ředitel Žemlička. Odhadem třetina žáků podle něj má zájem po ukončení studia získat certifikáty, které by je opravňovaly pro servisní práce na elektromobilech.

S výstavbou nového zázemí v areálu ostrovské průmyslové školy navíc budou mít specialisté na elektromobily novou dílnu. „Budou mít k dispozici jedno celé oddělení dílen,“ upřesnil Žemlička. Žáci školy zatím absolvují část praxe v pronajatých dílnách v Karlových Varech. To je podle ředitele složité na logistiku výuky.