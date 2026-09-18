Turistický festival přiláká podle organizátorů do Krušných hor až 5000 lidí

Několikatisícovou návštěvnost očekávají pořadatelé turistického festivalu Eurorando 2026, který začne v neděli 20. září v Krušných horách. Místní obyvatelé podle organizátorů příliv návštěvníků téměř nepoznají. Účastníci festivalu jsou zkušení turisté, kteří se umí chovat v přírodě, řekl ČTK Štěpán Javůrek, ředitel Destinační agentury Krušnohoří, která festival pěší turistiky organizuje. Festival potrvá do 27. září, podrobný program je na webu.
"Očekáváme mezi 3000 a 5000 návštěvníků. Pro představu, a my to máme podloženo daty mobilních operátorů, v případě vrcholící turistické sezony se v tom samém území denně pohybuje 10.000 až 15.000 turistů. To znamená, že to nikdo vlastně ani nepozná," řekl Javůrek. Turisté, kteří přijedou na festival, jsou podle něj pro region přínosem. "Celý týden tady spí, takže dají vydělat místním podnikatelům, nechají tady peníze, poznají Krušné hory a věřím, že to bude pozitivní," dodal.
Týdenní program nabídne 56 pěších tras včetně 12 přeshraničních. Každá má svého průvodce a kapacitu 25 lidí. Účastníci jsou převážně členy evropských turistických federací a jde o dlouhodobě organizované pěší turisty. "My jsme si samozřejmě vědomi toho, že se může stát, že někde zůstane nějaký odpad, že se někde něco stane. Je to prostě přece jenom velká akce, ale děláme všechno pro to, aby těchto jevů bylo co nejméně," uvedl ředitel.
Vstupenka stojí deset eur a platí celý týden na všechny trasy. Účastníci za ni dostanou také katalog, informace a služby průvodce. Festival přinese i pět celodenních autobusových výletů, ferratu, tedy zajištěnou cestu v horském terénu, splouvání Ohře i doprovodný kulturní program.
Celkový rozpočet festivalu je zhruba 25 milionů korun. Velká většina nákladů je podle Javůrka financována z evropského dotačního programu Interreg, kam Destinační agentura přihlásila projekt zároveň s přihláškou k pořadatelství. Na akci přispěly také Karlovarský a Ústecký kraj. V rozpočtu jsou kromě nákladů na organizaci také peníze pro šest partnerských měst, která pořádají kulturní akce, na nové značení tras a rozvoj infrastruktury.
Cílem festivalu je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a poznávání přírodního i kulturního bohatství Evropy. První ročník se konal v roce 2001 ve Štrasburku a následovaly čtyři další na různých místech Evropy.