Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem už patří cyklistům

Více než osm kilometrů měří nová cyklotrasa spojující města Loket a Horní Slavkov. Vyrostla na roky neprovozované železniční trati. Cestu se štěrkovým povrchem pro cyklisty i pěší dnes otevřela Správa železnic. Nová cyklotrasa by měla oběma městům přinést větší zájem turistů a zároveň přispět k vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů.
Tunel na někdejší železniční trati bude lákadlem hlavně pro malé cyklisty.

foto: Archiv zhotovitele

Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa...
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa...
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa...
Nová cyklostezka mezi Loktem a Horním Slavkovem. 2. září 2025
Jak řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, v budoucnu by se mohl úsek rozšířit až k cyklotrase v Horním Slavkově - Kounici, ale i opačně, směrem k centru města Lokte, kde se už železniční trať rovněž nevyužívá.

„Za pomoci platné legislativy, která umožňuje takzvané přerušení provozuschopnosti, jsme se rozhodli trať, kde od roku 1997 vlaky nejezdily, proměnit na cyklotrasu. Je to poprvé, kdy Správa železnic něco takového dělá. Uvidíme, jaké budou zkušenosti. V současné době se uvažuje o podobné změně u dalších 14 regionálních tratí. Myslím, že na místech, kde už nějaký čas vlaky nejezdí, by právě tohle mohlo být kompromisem, protože tu trať je možné pak kdykoli obnovit,“ řekl Jiří Svoboda.

Práce na 8,2 kilometru dlouhém úseku trvaly od května do srpna, zahrnovaly mimo jiné demontáž kolejí a pražců, odtěžení štěrku nebo odstranění přejezdových konstrukcí. Stavebními úpravami prošlo celkem pět mostů a jeden propustek, poté je stavbaři osadili zábradlím.

Na Sokolovsku oživují plán udělat z historické železnice cyklostezku

Pro bezpečnost uživatelů cyklotrasy zde také vyrostly opěrné zdi. Provoz na někdejším Loketském pacifiku připomíná i řada železničních artefaktů. Zůstaly zachovány například nástupiště zastávek, kilometrovníky nebo návěstidla.

„To bylo velké téma. Museli jsme rozhodnout, co všechno tam ponechat. Vedou samozřejmě viadukty a mostní konstrukce, ze kterých se otevírají nádherné výhledy, nicméně už máme první postřehy, že vyhrává tunelová část. To bude zážitek hlavně pro děti, když najednou vjedou do přítmí a zase z něj vyjedou. Uvidíme, jestli trasu ještě něčím budeme obohacovat. To ukáže provoz, který dnes zahajujeme,“ poznamenal Svoboda.

Tunel na někdejší železniční trati bude lákadlem hlavně pro malé cyklisty. 2. září 2025
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa železnic na cyklostezku. 2. září 2025
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa železnic na cyklostezku. 2. září 2025
Někdejší železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem proměnila Správa železnic na cyklostezku. 2. září 2025
Co se ale na cyklotrase objeví s jistotou, je počitadlo průjezdů. Jak uvedl ředitel Svoboda, sám je zvědavý na to, kolik lidí bude úsekem procházet a projíždět na kolech. Dnes také hovořil se starosty obou měst o případném prodloužení cyklotrasy oběma směry.

„U Horního Slavkova to bude jednodušší, tady v Lokti je přece jen částí navazující trasy most přes Ohři. Takže ještě bude předmětem dohod, za kým pak půjde jeho údržba a s tím spojené záležitosti. Nicméně si myslím, že má smysl trasu dotáhnout až na patu měst. Takže ano, budeme se tím zabývat,“ dodal.

Zakonzervování nyní otevíraného osmikilometrového úseku bývalé železnice stálo necelých 60 milionů korun. Práce provedla česká společnost Chládek & Tintěra.

Vlaky vystřídají chodci a cyklisté. Trať z Lokte do Horního Slavkova se mění

Vedení města Lokte plán na rozšíření cyklotrasy vítá. „Z něčeho, co nefungovalo a zarůstalo nálety, se udělalo něco smysluplného. Ohlasy jsou už teď velmi pozitivní. A protože vloni přestaly vlaky jezdit z Lokte do zastávky Loket předměstí, tak bychom velmi rádi tu trasu protáhli dál, až k páteřní cyklostezce Ohře, aby se vše mohlo propojit,“ uvedl starosta Lokte Zdeněk Bednář.

Starosta Horního Slavkova Alexandr Terek věří, že nová trasa přispěje ke zvýšení návštěvnosti Horního Slavkova, ale i k vyšší bezpečnosti. „Kdo jezdí z Horního Slavkova do Lokte nebo opačně, ví, že silnice je úzká. Navíc je zde kamenolom, odkud se po této silnici vozí vytěžený materiál nákladními auty. Pro chodce i cyklisty je pohyb na silnici nebezpečný. Teď to bude jiné. Nová trasa je od provozu na silnici úplně oddělená,“ dodal Alexandr Terek.

