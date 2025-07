Protne celý kraj. Cyklostezka Ohře bude delší o desítky kilometrů

Tato nová část Cyklostezky Ohře vyroste na bývalé silnici I. třídy která dříve sloužila pro veškerou dopravu na hraniční přechod do Německa, než ji v roce 1993 nahradil severní obchvat Chebu.

Kraj už vybral v tendru firmu, která se zakázky ujme, stavba začne hned po podpisu smlouvy. Zhotovitel pak bude mít přibližně půldruhého roku na to, aby projekt převedl z papíru do reality.

Jak řekl náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Hurajčík, jde o komplikovanou akci, která zasáhne do silničního tělesa. Nevyloučil rovněž omezení provozu v místě stavby, nicméně podle jeho slov by se nemělo jednat o nic zásadního.

„Je pravděpodobné, že nějaké změny nastanou. Uvidíme, jak se s tím zhotovitel vypořádá ve svém projektu a co na to řekne dopravní policie, která tyto záležitosti schvaluje. Ale nemyslím si, že by budování cyklostezky a s tím související úpravy komunikace měly řidiče nějak významně omezit,“ uvedl.

Na projekt za přibližně 78 milionů korun se podařilo získat evropskou dotaci, kromě kraje na stavbu přispěje částkou 10 milionů korun i město Cheb.

Stavět se začne na chebském sídlišti Skalka, na konci ulice Americká. Pokračovat bude na stávající širokou komunikaci II/606, s velkorysými krajnicemi. Díky tomu bude možné někdejší „jedničku“ zúžit a na jejím okraji tak vznikne prostor, kudy bude možné vést cyklostezku až do Pomezí, kde se napojí na již existující úsek, vedoucí na hranice a dál do Německa.

Cyklostezka Ohře roste i ve druhém směru, a to z Karlových Varů směrem na hranici s Ústeckým krajem. V úseku mezi Dalovicemi a Všeborovicemi se však aktuálně stavbaři potýkají s problémy kvůli nestabilnímu podloží.

„Tato komplikace si vyžádala nezbytné technické zásahy, které nebyly v původním plánu, což představuje další investici ve výši 2,1 milionu korun. Prioritou zůstává kvalitní dokončení cyklostezky,“ ujistil Martin Hurajčík. Doplnil, že celkové náklady na výstavbu včetně dodatečných úprav aktuálně činí necelých 45 milionů korun a podle předpokladů skončí práce na právě budovaném úseku u Dalovic ještě v průběhu letošní cyklistické sezony.