Jako zvířecí koncentrák. Na statku našli umírající krávy a ovce i kostru koně

Inspektoři krajské veterinární správy následně objevili v polorozpadlých hospodářských budovách další mnohem starší pozůstatky mrtvých zvířat. Situaci označili za velmi závažnou. S něčím podobným se prý v Karlovarském kraji dosud nesetkali.

„Já jsem přijel primárně kvůli psům. Oslovilo mne vedení obce Čichalov s prosbou o zajištění několika psů většího plemene, kteří se octli bez péče majitele. Ale když jsem se dostal dovnitř statku, bylo jasné, že jen o psech to nebude,“ vysvětlil důvod úterní odpolední návštěvy na statku zvířecí záchranář a majitel odchytové služby Petr Prokeš.

To, co na statku viděl, mu připomnělo válečný film. „Obraz naprosté zkázy a zmaru. Vedle mršin ležela vyhublá zvířata, některá melou z posledního. Hasiči jim přivezli alespoň vodu. Majitelka, kterou jsem na místě zastihl, řekla jen to, že se jí situace vymkla z rukou,“ popsal neutěšenou situaci na statku v Čichalově Prokeš. Ze statku odvezl tři psy plemene středoasijský pastevecký, čtvrtého mu prý majitelka odmítla vydat. Redakci MF DNES se majitelku kontaktovat nepodařilo.

„S takovým případem jsem se ještě nesetkala“

Situaci na statku už řeší Státní veterinární správa a policie. „V úterý 14. ledna letošního roku jsme krátce po čtrnácté hodině přijali oznámení, že v jedné menší obci na Karlovarsku se nachází několik zvířat v nevyhovujících podmínkách a v zuboženém stavu. Případem se zabývají karlovarští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů týrání zvířat a chovu zvířat v nevhodných podmínkách,“ potvrdil krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

Za přímo žalostnou označila situaci na místě i ředitelka Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Mária Slepičková.

„Troufám si říct, že s takto závažným případem jsem se v Karlovarském kraji ještě nesetkala. Je to vážné zanedbání péče a podmínek chovu. Jde především o omezování přístupu k vodě a výživě,“ informovala ředitelka, která podle svých slov očekává, že případ skončí před soudem.

Jak uvedla, problémy v chovu musela mít chovatelka už delší dobu. Kromě uhynulého koně, který ležel přímo na dvoře, objevili inspektoři ve středu dopoledne na statku další kadávery (tělo uhynulého, nedonošeného, mrtvě narozeného nebo utraceného zvířete, pozn. red.) krávy, kozy a ovce.

„To už jsou všechno starší úhyny. Našli jsme také mrtvou kočku a při obhlídce stájí a sklepů objevili další, mnohem starší pozůstatky zvířat. V jednom sklepení byla kostra koně, dále jsme napočítali dalších asi dvanáct kosterních pozůstatků koz, ovcí a pravděpodobně telat.“

Utratili krávu, která neměla sílu stát

Podle slov ředitelky Slepičkové v předmětném chovu krajská veterinární správa v posledních třech letech žádné kontroly nedělala.

„Nebyly žádné indicie, ani jsme nedostali žádná hlášení, že by se tu něco dělo. Nicméně se jedná stoprocentně o dlouhodobý problém, kosterní pozůstatky zvířat jsou zde prokazatelně už delší dobu. Jak dlouho, to nedokážu odhadnout,“ konstatovala Slepičková.

Čerstvé kadávery musí majitelka nechat okamžitě odvézt do kafilerie, kosterní pozůstatky zvířat čeká podobný osud hned, jakmile to počasí dovolí. Některé jsou totiž vmrzlé do země a je nutné počkat, až je bude možné z hlíny vyjmout.

Zbídačená zvířata na statku v Čichalově na Karlovarsku. Případ už řeší policie a veterináři.

Inspektoři na místě rozhodli o šetrném usmrcení krávy, která byla v takovém stavu, že už neměla sílu vstát. Rozhodli také o umístění zvířat do náhradní péče, pokud se chovatelka v nejkratší možné době o zvířata nepostará sama.

„Už včera sem chovatelka přivezla balíky sena. Zvířata se krmí, mají i vodu, ale vzhledem ke stavu nemovitosti zde zůstat nemohou,“ upozornila Slepičková.

Podle ní je v areálu spousta předmětů, o které se mohou zvířata zranit a které jsou pro ně potenciálně nebezpečné.

„Mají tu sice nějakou stáj, do které na noc zacházejí, ale všechno je rozpadlé a zničené, tady nemohou dlouhodobě žít. My podáme obci s rozšířenou působností podnět k umístění do náhradní péče a společně budeme dohlížet na to, jak majitelka nařízení plní. Do konce týdne odsud zvířata budou muset zmizet. Samozřejmě to budeme ověřovat,“ doplnila Slepičková.

Problémy s chovem zřejmě neminou obec

Potíže s problematickým chovem zřejmě dopadnou velkou měrou na obec. Alespoň podle starosty Čichalova Štěpána Volfa.

„Protože majitelka s největší pravděpodobností nebude schopná vyhovět požadavkům veterinární správy, tak ten problém bohužel spadne na nás. Teď právě řešíme, co s těly uhynulých zvířat. Zatím nevíme, na kolik nás to přijde. Jak to bude dál, na tom se musím domluvit s celým vedením obce. Zatím je předčasné hovořit o tom, zda budeme tu částku vymáhat po majitelce, ale nejspíš nám nic jiného nezbyde,“ uvedl starosta Volf. Majitelka zvířat podle jeho slov v obci nějaký čas žila, nicméně trvalý pobyt zde nemá. Hlášená je prý někde v okolí.

„O tom problému víme už delší dobu, já osobně jsem před časem informoval veterinární správu v Karlových Varech. Podnět jsem tam zasílal v polovině roku 2023 a tehdy prý bylo vše v pořádku. Ale je pravda, že se týkal velkého zápachu, který se kolem statku šířil, a velkého nárůstu počtu potkanů a dalších škůdců v okolí,“ řekl Volf. Doplnil, že většina okolních nemovitostí je využívaná jako rekreační objekty.