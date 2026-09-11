U Březovské přehrady u Karlových Varů zemřel po střetu s autem motocyklista

U Karlových Varů na silnici I/20 zemřel dnes v podvečer po střetu s protijedoucím osobním automobilem motocyklista. ČTK o tom informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Provoz na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní byl nejprve zcela uzavřen, později policisté řídili dopravu podle mluvčí kyvadlově
Nehoda se stala krátce po 19:00 u Březovské přehrady. "Řidič motocyklu z dosud nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem. Při dopravní nehodě bohužel utrpěl zranění, kterým na místě podlehl," uvedla Pešková.
Dechová zkouška na přítomnost alkoholu vyšla řidiči osobního automobilu negativně. Přesná příčina a okolnosti tragické nehody jsou i nadále v šetření kriminalistů.