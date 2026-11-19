Nedaleko Františkových Lázní na Chebsku se dnes dopoledne střetla dvě osobní vozidla. Při nehodě se zranili dva lidé. Na místo byl povolán i vrtulník záchranné služby. Doprava mezi Seníky a Františkovými Lázněmi je kvůli zásahu záchranných složek omezená, informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
"Na místě jsme ošetřili dva muže. Mladšího muže, narozeného v roce 2006, jsme s lehkým poraněním transportovali na chirurgickou ambulanci chebské nemocnice. Staršího muže, narozeného v roce 1998, jsme s podezřením na středně těžké poranění předali posádce letecké záchranné služby, která ho transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín," doplnili mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.
Havárie se stala na křižovatce silnic I/21 a III/21313 ve směru ze Seníků na Františkovy Lázně. "Na místě přistál vrtulník letecké záchranné služby. Komunikace byla v souvislosti se zásahem uzavřena. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů," uvedl Žižka.
Podle serveru dopravniinfo.cz je v současné době už komunikace s opatrností průjezdná.