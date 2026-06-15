U Hazlova na Chebsku havarovala cisterna, řidič vozu při nehodě zemřel

U Hazlova na Chebsku havarovala ráno cisterna. Auto skončilo mimo vozovku. Řidič nákladního auta při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Doprava na silnici I/64 mezi Chebem a Aší je v současné době zastavená kvůli zásahu záchranných složek, informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
"Hasiči provedli vyproštění zraněného řidiče z kabiny havarovaného vozidla a předali jej do péče zdravotnické záchranné služby. Následně zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření," uvedl Žižka. Cisterna byla v době nehody bez nákladu, žádné nebezpečné látky tedy neunikly.
"Muže narozeného v roce 1957 jsme po vyproštění z vozidla na místě několik desítek minut resuscitovali. Bohužel utrpěl natolik závažná poranění, že i přes veškerou poskytnutou péči musel lékař nakonec konstatovat jeho úmrtí," doplnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.
Podle krajského policejního mluvčího Jakuba Kopřivy vyjelo auto mimo komunikaci a narazilo do stromu. Přesnou příčinu a okolnosti tragické nehody policisté vyšetřují.
U havárie zasahují jednotky hasičů z Chebu, Aše a Mariánských Lázní i dobrovolní hasiči ze Skalné.