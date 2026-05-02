U Hroznětína na Karlovarsku dnes odpoledne zemřel při nehodě motorkář

Motorkář zemřel dnes odpoledne při nehodě u Hroznětína na Karlovarsku. ČTK o tom informoval krajská policejní mluvčí Jan Bílek. Obchvat Hroznětína je po dobu vyšetřování a odklízení následků nehody zavřený. Policie dopravu odklání na objízdnou trasu přes Hroznětín a Bystřici.
"Na silnici číslo 221 u Hroznětína došlo k tragické dopravní nehodě motocyklu. Řidič z dosud nezjištěných příčin havaroval a utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedl Bílek. Byla nařízena soudní pitva. Policisté pokračují ve vyšetřování příčin a okolností nehody.
"Náš lékař musel bohužel na místě u muže narozeného v roce 1966 konstatovat smrt," sdělila ČTK mluvčí krajských záchranářů Simona Kratochvílová.
Podle policie jde o první smrtelnou nehodu motocyklu v Karlovarském kraji v letošním roce. V kraji se letos stala doposud jediná smrtelná nehoda, a to 26. ledna u Šemnice na Karlovarsku. Osobní vůz tam na namrzlé účelové komunikaci začal neřízeně klouzat a převrátil se na střechu. Jeho čtyřiašedesátiletý řidič zahynul na místě.