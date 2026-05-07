U Kaceřova ráno zemřel mladý řidič osobního auta, narazil do stromu

U Kaceřova na Sokolovsku dnes ráno zemřel při dopravní nehodě řidič osobního auta. S vozem narazil do stromu. SIlnice z Chlumu sv. Maří byla kvůli vyšetřování nehody dočasně uzavřena, informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
"Dvacetiletý řidič osobního vozidla značky Renault jedoucí od Chlumu sv. Maří z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Vážným zraněním bohužel podlehl," uvedla mluvčí.
Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Přesnou příčinu a okolnosti havárie vyšetřují kriminalisté.