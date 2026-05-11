U Karlových Varů zemřela při nehodě řidička osobního auta

Na silnici ve směru z obce Rosnice do Sedlce na Karlovarsku odpoledne zemřela řidička osobního auta po střetu s nákladním autem. Záchranné a vyprošťovací práce trvaly několik hodin, žena ale utrpěla zranění, kterým podlehla, informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
"Policisté u řidiče nákladního vozidla provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Negativně vyšel také test na přítomnost omamných a psychotropních látek. U zemřelé řidičky byla nařízena soudní pitva. Z důvodu vyšetřování dopravní nehody je silnice stále uzavřena," uvedl Bílek.
Nehoda se stala na vedlejší komunikaci, a tak nehrozí zásadní dopravní problémy.