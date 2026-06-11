Na silnici 181 mezi Královským Poříčím a Loktem se před polednem srazila dvě osobní auta. Při nehodě byla vážně zraněna řidička jednoho z vozidel a svým zraněním na místě podlehla, uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Při nehodě se ale zranili tři další lidé, a to i vážně, doplnila odpoledne mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová. Doprava na silnici 181 byla uzavřená, provoz se obnovil až po 16:00, uvedla policie.
Nehoda se stala okolo 11:40. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému, byl přivolán i vrtulník záchranné služby, doplnil mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Dva lidi, ženu se středně těžkým zraněním, ročník 1941, a muže s lehčím zraněním, ročník 2003, záchranáři převezli do nemocnice v Karlových Varech. "Dále jsme ošetřili muže, ročník 1966, kterého jsme ve vážném stavu předali letecké záchranné službě, která ho transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín.
Ženu, ročník 1969, záchranáři několik desítek minut na místě resuscitovali, avšak její zranění byla natolik vážná, že se jim nepodařilo obnovit životní funkce a lékařka na místě musela konstatovat úmrtí, popsala zásah záchranářů u nehody Kratochvílová. Jednu ženu zdravotníci vyšetřili a bez zranění ponechali na místě.