U Kynšperku zemřel po střetu s nákladním vozem motocyklista

Řidič elektrického motocyklu zemřel dnes odpoledne při střetu s nákladním autem na silnici 606 u Kynšperku nad Ohří. Silnice je zcela uzavřená a na místě zasahují složky záchranného systému, sdělil ČTK krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Policisté u 66letého řidiče nákladního automobilu provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,26 promile.
Nehoda se podle informací serveru dopravniinfo.cz stala u osady Zlatá nad Kynšperkem nad Ohří okolo 14:25. "Došlo k tragické nehodě nákladního vozidla a elektromotocyklu, jehož řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedl Bílek. U zemřelého řidiče elektromotocyklu byla nařízena soudní pitva.
Přesnou příčinu nehody budou nadále vyšetřovat kriminalisté.