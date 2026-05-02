U Lázní Kynžvart dnes policie zajistila nález munice,jedná se o několik nábojnic

Policisté dnes zajistili několik nalezených nábojnic nedaleko Lázní Kynžvart na Chebsku. ČTK o tom informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Munici se k odborné likvidaci převzal policejní pyrotechnik.
"Dnes odpoledne jsme přijali oznámení o nálezu munice u silnice 2115 mezi Valy a Lázněmi Kynžvart na Chebsku. Jednalo se o nábojnice, pravděpodobně staršího data, v množství jednotek kusů," uvedl Bílek. Na místo byla vyslána pyrotechnická služba a pyrotechnik nábojnice podle Bílka odvezl k likvidaci.
V místě nálezu byla zhruba dvě hodiny uzavřena silnice pro průjezd vozidel, po 15:30 už je komunikace zcela průjezdná. Na místo byly vyslány také jednotky hasičů, ti byli ale po příjezdu odvolání zpět na stanici, řekl ČTK mluvčí Patrik Žižka.
K nálezu munice byli v kraji pyrotechnici a policisté přivoláni také například loni v červenci, kdy byla u Jenišova na Karlovarsku nalezena pravděpodobně cvičná munice. Kvůli nálezu munice byl v srpnu 2018 evakuován kemp v Lokti na Sokolovsku. Tehdy přivolaná hlídka zjistila, že jde o střelu válcovitého tvaru o velikosti 50 centimetrů na délku a průměru deset centimetrů. Mělo se jednat o dělostřeleckou střelu číslo 56, řekla ČTK mluvčí policistů Kateřina Krejčí. Pyrotechnik munici zajistil a odvezl ji k likvidaci.
V Česku pokračuje takzvaná zbraňová amnestie, kdy mohou lidé odevzdávat nelegálně držené zbraně nebo nalezenou munici. Zbraňové amnestie byly v Česku už v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021. Letos mohou lidé zbraně a munici odevzdávat od ledna do konce června. Podle policie lidé nejčastěji odevzdávají pistole nebo lovecké zbraně a nejčastěji uvádějí, že ke zbraním přišli z pozůstalosti. Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu.