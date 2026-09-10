U Sokolova se na D6 srazila dodávka s autem, jeho řidič měl přes dvě promile

Osobní auto a dodávka se dnes večer srazily u Sokolova na dálnici D6. Na opravovaném úseku dálnice vjel řidič osobního auta do protisměru a narazil do dodávky, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Řidič osobního auta byl pod vlivem alkoholu. Doprava ve směru z Chebu na Karlovy Vary je omezená.
K nehodě vyjely záchranné složky okolo 19:35. "U řidiče osobního auta byl proveden test na alkohol, který vyšel s pozitivním výsledkem 2,21 promile. Dálnice je nyní v jednom směru uzavřená a doprava se odklání přes Loket," řekla ČTK Pešková.
Na dálnici D6 na mimoúrovňové křižovatce u Sokolova nyní Ředitelství silnic a dálnic opravuje most. Kvůli tomu je doprava svedena do jednoho jízdního směru, zatímco druhý je uzavřen. Dopravu řídí směrové sloupy a značky upozorňující na změnu pruhů před místem opravy.