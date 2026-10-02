U sokolovského hřbitova vzniklo pietní místo pro ženy ze Svatavy

U hřbitova v Sokolově vzniklo pietní místo Svatava s pamětní knihou Rodinné album k uctění památky žen ze svatavského koncentračního tábora, které byly za hřbitovní zdí v roce 1945 pochovány v masovém hrobě. Vybudování vyšlo podle mluvčího městského úřadu Michala Švarce na 1,5 milionu korun.
Pamětní kniha Rodinné album vypráví příběh žen vězněných ve svatavském ženském koncentračním táboře. Snímky zobrazují také jednu z dívek, jejíž maminka zemřela při pochodu smrti. Text zachycuje její vzpomínky. "Ten hlavní text na světlém pozadí, co má dominovat, je stylizovaný dopis Evy Erbenové, který je určený komukoliv, kdo sem přijde. To umělecké dílo je celé to místo, nejedná se jen o to Rodinné album, ale i o sedm kamenů, sedm jako biblické číslo plnosti," řekl ČTK architekt Jakub Chvojka, který navrhl i obnovu hřbitova a doplnění pohřbívacích míst a urnových kolumbárií. Erbenová, které je 95 let a žije v Izraeli, se dnes osobně zúčastnila slavnostního odhalení pietního místa.
"Vidíme tu vymezený prostor, kde byly ženy téměř stoprocentně pohřbeny. Máme k tomu i historickou fotodokumentaci. A záměrem je připomenout to místo tragédie, kde s lidmi bylo zacházeno šíleným způsobem," dodal Chvojka. Pietní místo symbolizuje velké hroby a obehnáno je nízkým kovovým plotem s hrubě otesanými kamennými bloky. Součástí je i nový kamenný chodník.
Letos má sokolovský hřbitov nově vybudovaných 160 míst v kolumbáriích, 51 rakvových a 618 urnových hrobů, což město vyšlo zhruba na 15,6 milionu korun. Nová kolumbária, která jsou ve svahu v pěti řadách, budou mít střídavě prosklenou a kamennou čelní stranu. Mezi nimi vznikla místa k posezení a odpočinku. Prostor pro hrobová místa je rozdělen živými ploty, které mají při pohledu z výšky tvar linií na otiscích lidských prstů. Podle architekta je tak mezi jednotlivými řadami větší soukromí.
Svatavský ženský koncentrační tábor byl pobočkou kmenového tábora ve Flossenbürgu. Ve Svatavě byly vězněny ženy nejen z Československa, ale z celé okupované Evropy. Od roku 1943 do 7. května 1945, kdy tábor osvobodila americká armáda, v něm bylo vězněno až 750 žen. Byl největším na tehdejším českém území, jeho plocha přesahovala 18.000 metrů čtverečních. Tábor nebyl vyhlazovací, ale pracovní. Ženy z něj docházely do svatavské továrny na výrobu leteckých součástek.
Městský hřbitov čeká podle Švarce i výrazná úprava zeleně. Ustoupit budou ale muset keře i vzrostlé stromy, jejichž kořeny vyvracejí kamenné hroby. Podle radnice jsou i přes opakované řezy a pravidelnou údržbu nebezpečné pro procházející návštěvníky hřbitova, a město je proto na základě dendrologických posudků příští rok nahradí zdravými stromy s praktičtějším kořenovým systémem. "Kříž, do jehož tvaru jsou stromy podél cest vysázeny, se zachová," doplnil Chvojka.
V Sokolově žije zhruba 22.000 obyvatel. V minulosti město investovalo u hřbitova do obnovy parkoviště a do oprav obřadní síně a vstupních prostor.