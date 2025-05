Děj netflixovského seriálu TY (You) rozebírají i maminky na diskuzním portálu emimino.cz. S tímhle tvrzením ilustrujícím oblíbenost zmiňovaného seroše jsem ve svém článku přispěchal již před dvěma...

Tři dvoudenní mláďata čápa bílého a jedno ještě nevylíhnuté vejce dnes odebrali ornitologové z hnízda na komíně pivovaru v Rychnově nad Kněžnou. Předají je do hnízda adoptivních rodičů. Čapí pár v...

Hned na dvou místech v centru Karlových Varů si mohou lidé připomenout osobnost herce a prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Jiřího Bartošky. To spontánní vzniklo na schodech k Velkému sálu...

Přerov vybuduje za 60 milionů vlastní přetřiďovací linku odpadu

Přerov si do čtyř let postaví vlastní přetřiďovací linku odpadu. Nebude tak v budoucnu muset veškerý odpad převážet k likvidaci do Olomouce, jak se původně zamýšlelo.