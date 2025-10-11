Únik plynu v Chebu dočasně zastavil provoz na železniční trati

„Bylo poškozené potrubí a menší množství plynu uniklo. Jak je chladno, tak se plyn drží při zemi, a tak byla uzavřena i část Wolkerovy ulice,“ uvedl mluvčí. Únik se podle něj podařilo rychle zastavit.
Správa železnic preventivně zastavila provoz na trati. Omezení trvalo několik desítek minut a po 16:00 byl provoz na železnici znovu obnoven.
