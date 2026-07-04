Úsek cyklostezky Ohře u Lokte je po uzavírce kvůli pádu kamení opět průjezdný

Úsek cyklostezky Ohře u Lokte na Sokolovsku, který byl od počátku týdne kvůli popadanému kamení uzavřený, je opět průjezdný. ČTK to řekla mluvčí státního podniku Lesy České republiky (LČR) Eva Jouklová. Společnost nechá zbylou část Skalního bloku prověřit geology.
"Díky bleskovému zásahu je úsek mezi rozcestníky Loket-lávka a Pod Starým Sedlem opět průjezdný. Okamžitě jsme kameny odstranili a po konzultaci s odborníky se ještě ze skály odtěžila nestabilní hornina. Celkem to bylo asi 16 metrů krychlových," uvedla mluvčí.
„Statiku celého skalního bloku ještě necháme detailně prověřit geology a pak rozhodneme o dalším postupu,“ dodal západočeský oblastní ředitel Lesů ČR Miroslav Šulitka.
Uvolněné kamení spadlo na zpevněnou lesní stezku v pondělí, následně krajská koordinátorka cyklodopravy Romana Špindlerová informovala o uzavírce cyklostezky. Okolní pozemky mají podle mluvčí Karlovarského kraje Jitky Čmokové v uvedeném úseku více majitelů, jsou ve vlastnictví měst Loket a Královské Poříčí, společnosti Sokolovská uhelná, Správy železnic a Lesů České republiky.
Páteřní cyklostezka Ohře měří zhruba 70 kilometrů. Vede od česko-německých hranic do Šemnice na Karlovarsku. Úsek okolo Lokte je nejfrekventovanějším, vede v těsném údolí řeky podél vody.