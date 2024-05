O útulnu v Krásné je stále obrovský zájem, obec zvelebuje i její okolí

„Vloni v sousedství pozemkový úřad vybudoval nový rybník, kde je možné se vykoupat, vznikla tu vycházková trasa, kolem které jsme vysadili alej, kde rostou nejrůznější stromy. Cesta vede k rezervaci, kde žije stádečko divokých koní se dvěma nově narozenými hříbaty.

Vedle útulny je ohniště a o kus dál i suché WC,“ říká starosta Pokorný. Vyzdvihuje přitom péči rodiny v sousedství, která se o chod útulny pečlivě stará.

„Jsou to Kopřivovi, kterým za to patří obrovský dík. Nejenže vydávají a opět přijímají od nocležníků klíče, ale udržují útulnu v čistotě a pořádku. Doplňují drobné občerstvení, tedy nějaké sušenky a pití. Člověk, který si ze zásob něco vezme, sám vhodí peníze do kasičky. A také dbají na to, aby upraveně působilo i okolí. Například pravidelně sekají trávu,“ popisuje starosta.

Do blízkého rybníka vypustí pstruhy

Nově mají turisté možnost využít k osvěžení vodní plochu blízkého rybníka. Ten vznikl vloni na místě historické nádrže v rámci pozemkových úprav. Voda v něm je natolik čistá, že zde rybáři plánují po dohodě s obcí vysadit pstruhy.

Podle slov starosty útulnu využívají turisté z celé republiky. Někteří se snaží pobyt dopředu zarezervovat. „Stává se, že nám lidé volají, že by třeba na tři dny do útulny přijeli, že by si chtěli udělat rezervaci. To my ale neděláme, je to proti principu útulny,“ vysvětluje starosta Pokorný.

Stroze zařízený dřevěný příbytek slouží jako útočiště před deštěm, větrem a k nouzovému přespání. Do útulny není zavedena elektrika ani voda. Uvnitř je pouze stůl, lavice a po žebříku přístupné patro, kde lidé mohou na vlastních karimatkách přečkat noc a ráno pak pokračovat dál.