V areálu zámku Valeč na Karlovarsku dnes hořelo, provoz památky požár neovlivnil

V areálu zámku Valeč na Karlovarsku v noci na dnešek hořela pergola, oheň částečně poškodil i střechu přilehlé kotelny. Požár způsobil podle prvních odhadů škodu dva miliony korun, uvedl dnes dopoledne mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Událost se obešla bez zranění osob, příčinu hasiči vyšetřují. Provoz státního zámku požár neovlivnil.
Požár v zámeckém areálu ve Valči byl hasičům nahlášen krátce po 03:00. "Na místo byly postupně vyslány jednotky hasičů a vzhledem k rozsahu události byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Na zásahu spolupracovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje společně s jednotkami Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje," uvedl Žižka. Požár byl lokalizován a následně zlikvidován brzy ráno.
Státní zámek Valeč dnes na facebooku informoval, že samotného zámku se požár nedotkl, je otevřený a návštěvníci mohou přijít. "Oheň zasáhl pouze kotelnu a díky rychlému a profesionálnímu zásahu hasičů se dál nerozšířil. Díky nasazení hasičů se podařilo uchránit správní budovu. Požár pro nás sice znamená komplikace v provozu, ale děláme maximum pro to, aby se to nijak neodrazilo v návštěvním provozu," uvedl zámek na facebooku.