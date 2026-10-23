V Aši vznikla nová trojkoalice, navrhne Rewczuka na starostu,ANO míří do opozice

Aš na Chebsku povede v následujících čtyřech letech trojkoalice složená ze zástupců uskupení Neplaš (NEzávislá PLatforma AŠ), Zdraví, sport a vzdělání a MHNHRM (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, jehož místní představitelé vystupují pod názvem Fajn Aš). Budou mít těsnou většinu 12 mandátů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu. Koaliční smlouvu dnes členové hnutí podepsali pod ašským vrchem Háj. Vítězné ANO, které dosud radnici vedlo a oproti předchozímu období ve volbách posílilo, zamíří do opozice. Ustavující zastupitelstvo by v Aši mělo zasednout 4. listopadu.
K volbám v šestém největším městě Karlovarského kraje, kde žije zhruba 12.700 obyvatel, přišlo 33,65 procenta voličů. Vybírali ze čtyř kandidátek a do zastupitelstva zvolili alespoň jednoho zástupce z každé z nich. Deset mandátů, tedy o dva více než minule, a nejlepší volební výsledek v Aši získalo hnutí ANO s 38,99 procenta platných hlasů. Druhé bylo uskupení Neplaš s devíti mandáty za 36,94 procenta hlasů a třetí hnutí Zdraví, sport, vzdělání obdrželo dva mandáty. Po jednom zastupitelském křesle mají MHNHRM a Strana zelených. Vyplývá to z údajů na webu volby.cz.
Na pozici starosty navrhnou koaliční partneři lídra platformy Neplaš Mariana Rewczuka. Pavel Klepáček, který vedl kandidátku uskupení Zdraví sport a vzdělání, nabízí do vedení města Petra Gregora, uvedl Rewczuk v tiskové zprávě. Gregor by měl být neuvolněným, tedy ne plně placeným místostarostou. Koalice zároveň navrhuje zřízení funkce druhého, rovněž neuvolněného místostarosty. Na tuto pozici navrhne Michaelu Kirschneck (Neplaš).
Počet členů rady města se nemění. Dalšími radními by měli být Dominik Král, Petr Kostner, Václav Zůna (všichni Neplaš) a Milan Vojík (Fajn Aš). Koalice chce rovněž zachovat tradici a předsednické funkce ve finančním a kontrolním výboru nabídne opozici.
Rewczuk mezi priority po nástupu do funkce řadí analýzu městských financí a rozpracovaných projektů. "Teprve na základě toho můžeme odpovědně stanovit investiční možnosti a strategii rozvoje," uvedl kandidát na starostu. Mezi další programové priority zařadil bezpečnost, sociální problematiku, komunitní plánování a přeshraniční česko-německou spolupráci. "Právě její posílení je jedním z důvodů pro zřízení funkce druhého místostarosty," doplnil Rewczuk.
Před čtyřmi lety přišlo podle serveru volby.cz v Aši k volebním urnám 33,78 procenta voličů. Kandidovalo sedm subjektů a do zastupitelstva usedli zastupitelé ze všech z nich. Nejlépe dopadlo ANO, které získalo osm mandátů, druhé MNHNHRM obsadilo šest křesel a třetí nejlepší výsledek dosáhlo uskupení Za Aš se čtyřmi mandáty. Zdraví, sport, prosperita získalo dva zastupitele a další tři strany a uskupení po jednom.