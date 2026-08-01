V červenci na silnicích v Karlovarském kraji nikdo nezemřel, loni byly dvě oběti

Červenec se v Karlovarském kraji obešel bez obětí dopravních nehod, vloni na silnicích zemřeli dva lidé. Staly se ale vážné nehody s více zraněnými. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly deset životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
V červenci se stalo v Karlovarském kraji 177 nehod, což je o 16 více než loni. Při nehodách byli tři lidé těžce zraněni, 48 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 11,6 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Pět lidí se zranilo například 4. července při ranní nehodě osobního auta u Sokolova. Čtyři zranění byla lehká a jedna dívka se středně těžkým poraněním byla letecky přepravena do plzeňské fakultní nemocnice.
Pět lidí se zranilo i při dopravní nehodě dvou osobních aut, která se stala 11. července u Mírové na Karlovarsku. Hasiči museli jednu osobu z havarovaného auta vyprostit.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pátek 24. července, a to 15.
Přehled okresů a dopravních nehod
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Cheb 57 0
Karlovy Vary 76 0
Sokolov 44 0