V červnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji tři lidé, o jednoho více než ve stejném období loni. Za první pololetí si nehody v kraji vyžádaly 16 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Ve dvou případech se stali oběťmi červnových nehod chodci. Nejprve ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku přejelo couvající auto devětasedmdesátiletého seniora. U Českých Budějovic pak auto srazilo ženu ve vozovce. Třetí obětí se stal v minulém týdnu cyklista, jenž na Strakonicku přejel do protisměru a střel se s vozidlem.
Celkem se během června stalo na jihu Čech 434 nehod, což je o deset více než loni. Při nehodách bylo 11 lidí těžce zraněno, 199 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 44,48 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, následovalo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v pátek 19.června, celkem 24.
Počet obětí dopravních nehod za první pololetí na jihu Čech je nižší než loni i předloni, kdy na silnicích zahynulo vždy shodně 19 lidí. Rok 2024 představoval milník v tom, že při haváriích zemřelo 32 lidí, nejméně v novodobé historii, kdy policie vede podrobnou statistiku.
Statistika červnových nehod na jihu Čech:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
České Budějovice 136 1
Český Krumlov 53 0
Jindřichův Hradec 47 0
Písek 28 0
Prachatice 40 0
Strakonice 51 1
Tábor 79 1
Zdroj: Policie ČR