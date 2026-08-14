V chebské nemocnici začala fungovat pediatrická ordinace, pacienty dál přibírá

V Karlovarské krajské nemocnici (KKN) v Chebu začala fungovat ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky chebské nemocnice Miloslavy Lukešové registruje nové malé pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře. Přestavba bývalé lékárny, kde pediatrická ordinace sídlí, vyšla zhruba na osm milionů korun.
"Zrekonstruovali jsme a přestavěli objekt, ve kterém dříve bývala nemocniční lékárna, a vznikly nám tady dvě zcela nové ordinace. Je to ordinace nutriční terapie a je to ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost jsme vlastně již v loňském roce převzali po paní doktorce, která končila svoji péči ve městě v Písečné ulici," řekla ředitelka. K 900 přeregistrovaným pacientům ordinace přibírá i nové. Všechny výkony, jako jsou preventivní prohlídky nebo pravidelná očkování, jsou vázány na registraci, doplnila.
Podle provozně-technického náměstka KKN Martina Čvančary byla lékárna v areálu chebské nemocnice zrušena, jelikož další lékárna je několik desítek metrů od ní, v obchodním centru. "Bylo potřeba převzít pediatrickou ordinaci, která od loňska působila v provizorních prostorách. Také bylo v nemocnici potřeba zřídit nutriční poradnu, proto jsme tato pracoviště obě umístili do tohoto objektu," řekl ČTK.
Čvančara doplnil, že přestavba bývalé lékárny byla nutná hlavně proto, aby prostory splňovaly aktuální normy. tedy například bezbariérový přístup.
V chebské nemocnici tento týden začala přestavba oddělení urgentního příjmu. Kraj, který je vlastníkem KKN, projektuje i přístavbu magnetické rezonance a chystá místo pro přistávání záchranářských vrtulníků v areálu nemocnice. V červenci zde byly otevřeny zubařské ordinace a nové onkologické oddělení.