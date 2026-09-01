V chebské škole otevřeli obor požární ochrana, výuku propojí s praxí u hasičů

Autor: ČTK
  13:01aktualizováno  13:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Celkem 23 studentů dnes začalo studovat na Integrované střední škole Cheb (ISŠ) nově zřízený obor Požární ochrana. Studium čtyřletého oboru s maturitou bude úzce propojeno s Hasičským záchranným sborem. Na jeho stanice budou studenti chodit na praxi a odborníci od hasičů budou i mezi pedagogy, přednášet budou odborné předměty. Pro hasiče je vznik nového oboru možností, jak připravit budoucí členy sboru na skutečnou praxi, řekl dnes ČTK krajský ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Oldřich Volf.

"Určitě to je pro nás významný krok, protože přímo v regionu budeme mít možnost spolupodílet se na jejich výchově, přípravě a budeme se snažit, aby si tu profesi vybrali a vstoupili do řad příslušníků HZS. Obecně k nám nastupuje v podstatě kdokoliv má maturitu a není předepsáno jakou. Pro nás je samozřejmě benefit technický obor, ale pokud někdo je rovnou strojník požární ochrany a přijde i s řidičákem a rovnou může obsluhovat složitou požární techniku, tak je to pro nás obrovská výhoda," uvedl Volf.

Na rozdíl například od policie nemají hasiči problém s tím, že by jim chyběli lidé. Podle Volfa ročně odchází jen asi desítka lidí, většinou přirozeným odchodem do důchodu. Že by absolventi nenašli místo u hasičů, ale podle Volfa není pravděpodobné, kromě HZS mají hasičské jednotky i některé velké podniky, jako například sokolovská chemička, hasiči jsou i na železnici a absolventi mou pracovat ve firmách i jako požární technici. Podle Volfa je unikátní, že 89 procent studentů požární ochrany v oboru zůstává.

Budoucí hasiči museli složit fyzické testy i přijímací zkoušku. Právě u přijímací zkoušky někteří neobstáli. Mezi 23 studenty jsou i dvě dívky. I když to zatím není obvyklé, podle krajského ředitele hasičů není důvod, proč by i ony nemohly jednou zasahovat na výjezdech.

Jak dnes uvedla krajská radní pro školství Hana Žáková (ANO), vytvoření oboru nebylo jednoduché, protože se musel legislativně zakotvit a získat potřebné certifikace. Nakonec se to ale podařilo a Karlovarský kraj tak bude mít kromě policejní a vojenské střední školy i střední školu hasičskou. Bude odloučeným pracovištěm ISŠ Cheb.

Podle vedoucí odloučeného pracoviště Hany Valinové studenti v prvním roce budou studovat klasické předměty jako na průmyslovce. A od druhého ročníku budou nastupovat na praxe, kde je budou učit přímo hasiči. Vyučovat budou i některé odborné předměty.

A protože studenti získají hasičskou uniformu až od druhého ročníku, dnes dostali při zahájení školního roku jen část uniformy, hasičské tričko.

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