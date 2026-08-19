V Chebu bude o senátní křeslo soupeřit šest kandidátů

V senátním obvodu číslo 3 v Chebu a okolí včetně Tachovska bude letos o hlasy voličů soupeřit šest kandidátů. Městský úřad Cheb, který kandidátky do Senátu registruje, nemusel žádnou podanou kandidátku zamítnout. Před šesti lety, kdy se naposledy v chebském obvodu volby do Senátu konaly, kandidovalo devět lidí. Senátorem se tehdy stal Miroslav Plevný za Starosty a nezávislé. Křeslo bude obhajovat.
Ačkoli mají registrační úřady termín pro registraci nebo odmítnutí kandidátky do Senátu až v pátek, mohou registraci provést i dříve.
Letos budou v Chebu kandidovat čtyři muži a dvě ženy. Křeslo bude obhajovat Plevný, vysokoškolský pedagog, bývalý místostarosta města, krajský zastupitel a nyní šest let senátor za Chebsko. Před šesti lety postoupil do druhého kola s Jaroslavou Brožovou Lampertovou, starostkou z Velké Hleďsebi za hnutí ANO. S převahou druhé kolo vyhrál.
Letos kandiduje do Senátu za ANO jako nestranička Sandra Tsoukernik, partnerka bývalého spolumajitele sítě kasin.
Do voleb půjde v Chebu opět i KSČM, které před šesti lety nominovala Josefa Švarcbeka. Letos komunisté navrhli Pavla Hojdu, bývalého poslance, zastupitele města Cheb i Karlovarského kraje. Znovu se o křeslo v Senátu pokusí i SPD, které letos navrhlo hudebníka a živnostníka Ivana Reise.
Nově se na Chebsku do boje o Senát postaví i Volba pro kraj (VOK), za kterou bude kandidovat chebská radní a ředitelka základní školy Štěpánka Černá. Jihočeským hejtmanem Martinem Kubou založené hnutí Naše Česko poslala do voleb podnikatele a moderátora Vladimíra Keblúška.
Pět stran už na rozdíl od minulých voleb kandidovat na Chebsku nebude, Piráti, Trikolora, Zelení, PRO Zdraví a SOCDEM.
Volby do zastupitelstev měst a obcí a volby do třetiny Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo senátních voleb bude o týden později, v pátek 16. a v sobotu 17. října.
Tabulka kandidátů do voleb do senátu v obvodu Cheb v letech 2026 a 2020:
2026 2020
VOK – Volba pro kraj Štěpánka Černá 48 ředitelka školy -
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Miroslav Plevný 60 senátor, vysokoškolský učitel Miroslav Plevný
ANO 2011 Sandra Tsoukernik 41 manažerka, filantropka Jaroslava Brožová Lampertová
Komunistická strana Čech a Moravy Pavel Hojda 73 vedoucí technický pracovník, nyní v důchodu Josef Švarcbek
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Ivan Reis 65 hudebník, živnostník Josef Kvasnička
Naše Česko Vladimír Keblúšek 46 podnikatel, moderátor -
Trikolora - - - Jiří Sedláček
Piráti - - - Markéta Monsportová
Zelení - - - Svatava Štěrbová
PRO Zdraví - - - Martin Lojda
SOCDEM - - - Miroslav Nenutil
Zdroj: Volby.cz a Městský úřad Cheb