V Chebu odpromovaly první absolventky oboru učitelství pro první stupeň na ZČU

V Chebu dnes odpromovaly první absolventky magisterského oboru učitelství pro první stupeň, které vystudovaly na pobočce Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) přímo v Chebu. Celkem studium dokončilo 27 absolventek, přičemž ale část z nich čeká promoce v Plzni. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) podporuje Karlovarský kraj pedagogickou fakultu ZČU finančně ve snaze o zajištění větší kvalifikovanosti učitelů v regionu, řekl ČTK.
Studijní program otevřela Fakulta pedagogická ZČU jako reakci na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pedagogů kraji. "Je tam i provazba na celoživotní vzdělávání, které se otevřelo s tím, že po něm absolventky mají možnost si dodělat magisterské studium. Věřím, že o to bude zájem i do budoucna," uvedl Kubis. Na chebské radnici dnes promovalo šest absolventek.
Děkan fakulty pedagogické ZČU Pavel Mentlík za podporu kraje i města poděkoval. "Karlovarský kraj má dlouhodobě výrazný nedostatek kvalifikovaných učitelů. O to důležitější je připravovat učitelky a učitele přímo tam, kde chybějí," uvedl.
Podle mluvčí ZČU Andrey Čandové se do učitelského oboru pravidelně hlásí okolo 120 uchazečů. "Kapacita ročníku je 40 studentů. Letos dorazilo 133 přihlášek. Do poslucháren v září nastoupilo 34 studentek a studentů. Předměty vyučují místní učitelé i odborníci, kteří dojíždějí z Plzně," uvedla. Na mimořádném zastupitelstvu v pondělí schválilo vedení kraje podporu studia ve výši 1,9 milionu korun na aktuální akademický rok 2026/2027.
Kraj patří mezi tři strukturálně postižené regiony Česka a podle aktuálních údajů ministerstva školství má zároveň nejnižší podíl kvalifikovaných učitelů druhého stupně základních škol v zemi. Učitelé bez vysokoškolského pedagogického vzdělání tvořili v minulosti v průměru v kraji mezi 11 až 14 procenty, což je výrazně více než je celorepublikový průměr.
Pedagogická fakulta ZČU v současné době provozuje dvě pobočky v Karlovarském kraji, v Chebu a Karlových Varech. V Chebu se vyučuje učitelství na prvním stupni, v Karlových Varech kinantropologie - wellness specialista, obor o pohybové aktivitě, sportu a fyzioterapii. V Karlovarském kraji, a rovněž přímo v Chebu, působí ještě i fakulta ekonomická ZČU. I zajištění jejího chodu finančně podporuje kraj, pro aktuální akademický rok částkou tři miliony korun, dodal Kubis.