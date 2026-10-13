V Chebu s koalicí nespěchají, vliv na ni bude mít i druhé kolo voleb do Senátu

Pro jednání o nové koalici na chebské radnici bude podstatný i výsledek druhého kola senátních voleb. Rozhodne se v něm, jestli senátní křeslo obhájí Miroslav Plevný (za STAN), který je zároveň lídrem vítězné kandidátky uskupení Volba pro město s podporou starostů (VPM). Jak dnes řekl ČTK, pokud by zůstal v Senátu a udržel si pozici předsedy hospodářského výboru, místo starosty by mohl zaujmout někdo jiný z předpokládané koalice VPM a Koalice pro Cheb (KPCH). Vyloučena ale není ani účast dalších stran v koalici, doplnil Plevný.
Plevný se v tomto týdnu intenzivně věnuje kampani před druhým kolem senátních voleb. V něm se utká se Sandrou Tsoukernik, která kandiduje za ANO. Proto se nemůže účastnit jednání o koalici v Chebu. Platí však předběžná dohoda, že základ koalice budou tvořit VPM a KPCH. Těsnou většinu by ale mohly podpořit i další subjekty. "Chceme tam mít ještě jeden, minimálně jeden další subjekt, se kterým také částečně jednáme, ale zatím to ještě nebylo na úrovni vyjednávacích týmů," uvedl Plevný. Podstatná bude podle něj shoda na programových cílech.
I hnutí KPCH se soustřeďuje na shodu v programu koalice. "Zahajujeme jednání o jejích programových prioritách. Naším cílem je prosadit do společného programu co nejvíce závazků, se kterými jsme se ucházeli o voličskou podporu," uvedla KPCH na facebooku.
Podle Plevného by v případě pokračování jeho působení v Senátu mohl přinést větší prospěch jako předseda hospodářského výboru horní komory, který má na starosti mimo jiné i jednání s čtyřmi klíčovými ministry vlády. Každopádně by se ale věnoval i práci v Chebu, minimálně v pozici radního. Jak řekl, řadový senátor může zvládat bez větších problémů i funkci starosty, ale senátor, který má i funkci v některém z výborů, má příliš práce na to, aby se naplno věnoval i své obci, a je to tak obvyklé i u dalších senátorů.
Zatímco před čtyřmi lety v Chebu, stejně jako ve většině velkých měst v Karlovarském kraji, jasně vyhrálo hnutí ANO, letos se situace obrátila a vítězem voleb je po čtyřech letech opět VPM. Získala devět mandátů v 29členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty. Třetí Koalice pro Cheb bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadí SPD s jedním zastupitelem.