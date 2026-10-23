V Chebu se rýsuje široká trojkoalice, druhé ANO zamíří do opozice

V Chebu by mohla vzniknout trojkoalice vítězné Volby pro město (VPM), Koalice pro Cheb (KPCH) a Volby pro kraj (VOK). ČTK to dnes řekl lídr kandidátky VPM Miroslav Plevný. V Chebu by sice stačila ke vzniku většinové koalice spolupráce dvou stran, ale Plevný ČTK již dříve řekl, že preferuje širší koalici. V zastupitelstvu by měla mít takto složená koalice 18 z 29 členů, tedy výraznou většinu. Ve volbách druhé ANO zamíří do opozice. Termín ustavujícího zastupitelstva zatím není jasný.
"Dnes kolem 18:00 jsme se dozvěděli, že zástupci VOK souhlasili s našimi návrhy, takže by měla být koalice VPM, KPCH a VOK," řekl ČTK Plevný. Dodal, že bude členem rady města, ale místo v čele radnice přenechá kolegovi a bývalému místostarostovi Ladislavu Hrubému (STAN). V radě města by pravděpodobně mělo mít VPM pět míst, KPCH tři a VOK jedno. Podpis koaliční dohody se uskuteční asi příští týden. Rozdělení dalších postů a gescí zatím není jasné.
Jednání v Chebu ovlivnily volby do Senátu. Lídr kandidátky VPM Plevný (za STAN) obhajoval při letošních volbách i mandát senátora za část Chebska a Tachovsko. A zvítězil ve druhém kole. Rozhodl se tak funkci předsedy hospodářského výboru senátu a ve vedení města být radním.
Volební jednička VOK Pavel Pagáč dnes ČTK řekl, že očekával lepší výsledek, nicméně VOK se může účastnit i takto složené koalice. Ačkoli byl dosavadní místostarosta Pagáč jedničkou na kandidátce, ve volbách ho preferenčními hlasy přeskočila dosavadní radní Štěpánka Černá (VOK). Ta také bude v městské radě.
Vedení města se tak po čtyřech letech vystřídá. Volba pro město byla v čele radnice v předminulém období, předtím to bylo zase ANO. Koalice pod vedením ANO a Volby pro město se tak v Chebu střídají poměrně pravidelně.
Letos ve městě kandidovalo deset subjektů, uspělo sedm z nich. VPM získala devět mandátů v 29členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty. Třetí KPCH bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadilo SPD s jedním zastupitelem. Volební účast letos byla podle údajů webu volby.cz nižší než před čtyřmi lety, k urnám dorazilo 33,17 procenta oprávněných voličů.
Před čtyřmi lety v Chebu, stejně jako ve většině velkých měst v Karlovarském kraji, jasně vyhrálo hnutí ANO, které získalo 11 mandátů. Voleb se tehdy podle serveru volby.cz ve městě zúčastnilo 35,22 procenta voličů. Z devíti kandidujících subjektů se do zastupitelstva dostalo šest. VPM tehdy byla druhá a získala sedm mandátů, Volba pro kraj, Koalice pro Cheb a SPD získaly po třech zastupitelích a za ODS zasedli do zastupitelstva dva lidé.