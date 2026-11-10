V Chebu vznikla většinová trojkoalice, starostou má být Ladislav Hrubý

Autor: ČTK
  19:31aktualizováno  19:31
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| foto: ČTK

V Chebu dnes podepsali smlouvu o koaliční spolupráci zástupci vítězné Volby pro město (VPM), Koalice pro Cheb (KPCH) a Volby pro kraj (VOK). V zastupitelstvu by měla mít takto složená koalice 18 z 29 členů. Na starostu plánují navrhnout Ladislava Hrubého (STAN), bývalého místostarostu. Má mít po boku tři místostarosty, řekl ČTK. Ve volbách druhé ANO, které dosud radnici vedlo, zamíří do opozice. Ustavující zastupitelstvo by se mělo sejít 23. listopadu.

V říjnových volbách v Chebu kandidovalo deset subjektů, do zastupitelstva se dostalo sedm z nich. VPM získala devět mandátů. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty. Třetí KPCH bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadilo SPD rovněž s jedním zastupitelem. Volební účast letos byla podle údajů na webu volby.cz nižší než před čtyřmi lety, k urnám dorazilo 33,17 procenta oprávněných voličů.

"Vzhledem k tomu, že průniky volebních programů u těchto tří stran byly největší, asi nejvíc tedy mezi VPM a Koalicí pro Cheb, ale i s VOKem, tak jsme se domluvili na této koaliční spolupráci. Současně je v té koaliční smlouvě uvedeno to, že v radě, která je v Chebu devítičlenná, by Volba pro město měla mít pět mandátů, Koalice pro Cheb tři mandáty a VOK jednoho člena. Starostou bych podle té dohody měl být zvolen 23. listopadu já, jsem nominantem této 18členné koalice," řekl dnes Hrubý.

Hrubý by měl být pro výkon své funkce uvolněn, stejně jako dva navržení místostarostové - Tomáš Kubát (KPCH) i Markéta Mašková (VPM). Tři posty budou tedy plně placeny. Třetím místostarostou, neuvolněným pro výkon své funkce a ne zcela placeným, má být Martin Černík (KPCH).

Koaliční jednání v Chebu ovlivnily i volby do Senátu. Lídr kandidátky VPM Miroslav Plevný (za STAN) obhajoval při letošních volbách i mandát senátora za část Chebska a Tachovsko. A zvítězil ve druhém kole. Rozhodl se tak pro funkci předsedy hospodářského výboru Senátu a ve vedení města má být neuvolněným radním. V gesci by měl mít přípravu a témata týkající se Strategického podnikatelského parku (SPP).

Do chebské povolební situace zasáhl také soud. Stížnost na průběh a výsledky voleb zamítl Krajský soud v Plzni 6. listopadu. Stěžovali si kandidující odpůrci SPP, kteří kandidovali za sdružení Lidé proti zóně - Nepostavíme průmyslovou zónu Cheb II. Poukazovali na to, že v předešlém referendu bylo proti SPP více voličů, ale i na málo pravděpodobnou shodu v některých výsledcích z okrsků. Soud ale výhrady označil za vágní a spekulativní a návrhu na zneplatnění voleb nevyhověl.

Před čtyřmi lety volby ve městě jasně vyhrálo hnutí ANO, které získalo 11 mandátů. Voleb se tehdy podle serveru volby.cz zúčastnilo 35,22 procenta voličů. Z devíti kandidujících subjektů se do zastupitelstva dostalo šest. VPM tehdy byla druhá a získala sedm mandátů, Volba pro kraj, Koalice pro Cheb a SPD získaly po třech zastupitelích a za ODS zasedli do zastupitelstva dva lidé.

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