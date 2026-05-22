V H. Slavkově začala vzpomínka na politické vězně, letos se bude konat dvakrát

U památníku politickým vězňům v Horním Slavkově na Sokolovsku začala dnes vzpomínková akce Jáchymovské peklo, kterou pořádá spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo. Pokračovat bude dnes v Ostrově a v sobotu v Jáchymově. Kvůli neshodám organizátorů se ale letos k uctění památky vězňů pracovních táborů v Jáchymově a Horním Slavkově budou konat hned dvě akce, ta druhá, pořádaná Konfederací politických vězňů (KPV), bude 30. května v Jáchymově.
Jednatelka spolku Nositelé odkazu Jáchymovské peklo Blanka Matějíčková dnes ČTK řekla, že současné pořádání dvou akcí na památku obětí komunistických lágrů není šťastné. "My Jáchymovské peklo děláme celou dobu. Ale co je v konfederaci nový předseda, tak vloni už dělali Jáchymovské lágry a letos už dělají Jáchymovské peklo po nás," řekla Matějíčková. "Máme představu, že by se udělala nějaká pracovní schůzka, kde by se nějak stanovilo, co a jak, ale jestli se domluvíme, to neumíme my vůbec odhadnout," dodala.
Dnešní a sobotní akce navazuji i programem na tradiční pietní shromáždění, které se koná od roku 1990. Hrůzné podmínky komunistických pracovních lágrů si v prvních letech připomínaly stovky bývalých vězňů a jejich rodin. Postupně ale jejich počet klesal a přeživších, kteří zažili nucenou práci v uranových dolech zejména v 50. letech minulého století, už je jen pár. Nahradili je ale jejich děti a vnoučata i další mladší lidé, kteří chtějí utrpení politických vězňů komunistického režimu připomínat.
To dnes zdůraznil i starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (nez.). Podle něj by památku obětí táborů a vězňů, kteří je přežili, neměl připomínat jen jednou za rok pietní akt u památníku, ale tato historie by měla být trvalou součástí identity města a nemělo by se na ni zapomínat. Je připomínkou toho, kam vede moc bez kontroly nebo právo bez spravedlnosti, řekl dnes Terek.
V Horním Slavkově byly čtyři tábory a v Jáchymově 18 táborů, v nichž nuceně pracovali v 50. letech hlavně političtí vězni. Tábory jich prošlo asi 70.000. Mnoho z nich zdejší podmínky nepřežilo, někteří zemřeli na útěku, další si z mnohaletých pobytů odnesli zdravotní následky. Výsledkem jejich otrocké práce byl uran, který tehdejší Československo vyváželo do Sovětského svazu.
Za týden, v sobotu 30. května, se pamětníci, rodiny bývalých vězňů i zástupci samospráv a dalších institucí sejdou znovu. Akce, kterou pořádá KPV spolu se spolkem Řetízkárna a dalšími partnery. Po pietním aktu v Jáchymově se akce přesune do prostor bývalé řetízkárny u jednoho z dolů nad Jáchymovem.
"Předsednictvo Konfederace politických vězňů ČR se spolu s partnery důsledně distancuje od akce neprávem mediálně komunikované jako Jáchymovské peklo, kterou organizuje 22. a 23. května sdružení Nositelé odkazu Jáchymovské peklo, z. s.," uvedlo vedení KPV v krátkém prohlášení.