V K. Varech letos kandiduje do voleb devět subjektů, v roce 2022 jich bylo 13

V Karlových Varech bude letos v komunálních volbách kandidovat devět stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety se o křesla zastupitelů pokoušelo 13 uskupení. Některé subjekty se o místo v zastupitelstvu v krajském městě ucházejí poprvé, některé se přeskupily do nových koalic. Volby do zastupitelstev se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu.
Před čtyřmi lety v Karlových Varech přišlo volit 37,67 procenta oprávněných voličů. Nejvíc hlasů dali hnutí ANO, a to 34,44 procenta. S odstupem skončili Karlovaráci, kteří získali 11,64 procenta a SPD s 10,81 procenta hlasů. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci Karlovarské občanské alternativy (KOA), koalice Spolu, Pirátů a starostů a nezávislých (STAN).
Po volbách vznikla koalice složená z ANO, Karlovaráků a Spolu. Před rokem se ale rozpadla a pokračovala jen v partnerství ANO a Karlovaráků. Primátorkou byla po celé období Andrea Pfeffer Ferklová z ANO.
Před čtyřmi lety kandidovala do zastupitelstva koalice Spolu, letos se strany přeskupily a ODS kandiduje samostatně, zatímco KOA, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořili koalici opozičních stran Vary+. I kvůli tomu je letos kandidátek méně. Nově ale budou kandidovat Motoristé a také VOK - Volba pro kraj. VOK v minulých volbách podporovala Karlovaráky.
Jasno v kandidátkách je už i v okresních městech, v Chebu a Sokolově. V Chebu bude kandidovat deset stran a hnutí. Chebská radnice zaregistrovala kandidátky VOK – Volba pro kraj, Svoboda a přímá demokracie (SPD), Volba pro město Cheb s podporou Starostů, Komunistická strana Čech a Moravy, Koalice pro Cheb, ANO 2011, Naše Česko, ODS Cheb, FAJN Cheb s podporou Motoristé sobě a Lidé Proti Zóně – NEPOSTAVÍME průmyslovou zónu Cheb II. V roce 2022 kandidovalo v Chebu devět subjektů. Tehdy zvítězilo hnutí ANO, které vytvořilo koalici s VOK a ODS.
V Sokolově se o místa v zastupitelstvu bude ucházet sedm subjektů, konkrétně ANO 2011, Hnutí pro město Sokolov, KDU-ČSL, Sokolov na plný úvazek - Starostové s podporou místních osobností, Společně pro Sokolov a politické hnutí VOK – Volba pro kraj, Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Svobodní, a také TOP Sokolov. Před čtyřmi lety kandidovalo 11 subjektů. I v Sokolově zvítězilo ANO, které vytvořilo koalici se Společně pro Sokolov s podporou hnutí VOK.
Kandidující subjekty v Karlových Varech v roce 2026 a 2022:
Karlovy Vary
kandidující strany 2026 kandidující strany 2022 poznámka
ANO 2011 ANO 2011
Karlovaráci Karlovaráci
Komunistická strana Čech a Moravy Komunistická strana Čech a Moravy
Motoristé sobě -
Občanská demokratická strana - V r. 2022 kandidovala v koalici Spolu
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a přímá demokracie - SPD Svoboda a přímá demokracie - SPD
VARY+ - Koalice Karlovarské občanské alternativy (KOA), Pirátů, TOP 09 a KDU - ČSL
VOK - Volba pro kraj -
Česká str.sociálně demokrat.
Karlovarská občanská alternativa Letos v koalici Vary+
SRDCEM PRO VARY
Spojené Síly
PŘÍSAHA - obč. hn., strana a NK
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) KDU-ČSL a TOP 09 letos v koalici Vary+
Trikolora
Česká pirátská strana Letos v koalici Vary+
Zdroj: Úřední desky městských úřadů