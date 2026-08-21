V K. Varech letos kandiduje do voleb devět subjektů, v roce 2022 jich bylo 13

Autor: ČTK
  12:15aktualizováno  12:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Karlových Varech bude letos v komunálních volbách kandidovat devět stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety se o křesla zastupitelů pokoušelo 13 uskupení. Některé subjekty se o místo v zastupitelstvu v krajském městě ucházejí poprvé, některé se přeskupily do nových koalic. Volby do zastupitelstev se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu.

Před čtyřmi lety v Karlových Varech přišlo volit 37,67 procenta oprávněných voličů. Nejvíc hlasů dali hnutí ANO, a to 34,44 procenta. S odstupem skončili Karlovaráci, kteří získali 11,64 procenta a SPD s 10,81 procenta hlasů. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci Karlovarské občanské alternativy (KOA), koalice Spolu, Pirátů a starostů a nezávislých (STAN).

Po volbách vznikla koalice složená z ANO, Karlovaráků a Spolu. Před rokem se ale rozpadla a pokračovala jen v partnerství ANO a Karlovaráků. Primátorkou byla po celé období Andrea Pfeffer Ferklová z ANO.

Před čtyřmi lety kandidovala do zastupitelstva koalice Spolu, letos se strany přeskupily a ODS kandiduje samostatně, zatímco KOA, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořili koalici opozičních stran Vary+. I kvůli tomu je letos kandidátek méně. Nově ale budou kandidovat Motoristé a také VOK - Volba pro kraj. VOK v minulých volbách podporovala Karlovaráky.

Jasno v kandidátkách je už i v okresních městech, v Chebu a Sokolově. V Chebu bude kandidovat deset stran a hnutí. Chebská radnice zaregistrovala kandidátky VOK – Volba pro kraj, Svoboda a přímá demokracie (SPD), Volba pro město Cheb s podporou Starostů, Komunistická strana Čech a Moravy, Koalice pro Cheb, ANO 2011, Naše Česko, ODS Cheb, FAJN Cheb s podporou Motoristé sobě a Lidé Proti Zóně – NEPOSTAVÍME průmyslovou zónu Cheb II. V roce 2022 kandidovalo v Chebu devět subjektů. Tehdy zvítězilo hnutí ANO, které vytvořilo koalici s VOK a ODS.

V Sokolově se o místa v zastupitelstvu bude ucházet sedm subjektů, konkrétně ANO 2011, Hnutí pro město Sokolov, KDU-ČSL, Sokolov na plný úvazek - Starostové s podporou místních osobností, Společně pro Sokolov a politické hnutí VOK – Volba pro kraj, Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Svobodní, a také TOP Sokolov. Před čtyřmi lety kandidovalo 11 subjektů. I v Sokolově zvítězilo ANO, které vytvořilo koalici se Společně pro Sokolov s podporou hnutí VOK.

Kandidující subjekty v Karlových Varech v roce 2026 a 2022:

Karlovy Vary

kandidující strany 2026 kandidující strany 2022 poznámka

ANO 2011 ANO 2011

Karlovaráci Karlovaráci

Komunistická strana Čech a Moravy Komunistická strana Čech a Moravy

Motoristé sobě -

Občanská demokratická strana - V r. 2022 kandidovala v koalici Spolu

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Svoboda a přímá demokracie - SPD Svoboda a přímá demokracie - SPD

VARY+ - Koalice Karlovarské občanské alternativy (KOA), Pirátů, TOP 09 a KDU - ČSL

VOK - Volba pro kraj -

Česká str.sociálně demokrat.

Karlovarská občanská alternativa Letos v koalici Vary+

SRDCEM PRO VARY

Spojené Síly

PŘÍSAHA - obč. hn., strana a NK

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) KDU-ČSL a TOP 09 letos v koalici Vary+

Trikolora

Česká pirátská strana Letos v koalici Vary+

Zdroj: Úřední desky městských úřadů

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