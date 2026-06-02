V karlovarské nemocnici začala stavba nového urgentního příjmu za 550 milionů

V Nemocnici Karlovy Vary začala dnes stavba nového urgentního příjmu. Pavilon G1 bude stát 550 milionů korun, 85 miliony korun přispěje Evropská unie přes Integrovaný regionální operační program. Zbytek poskytne Karlovarský kraj. Urgentní příjem, který byl postaven zhruba před 15 lety, už kapacitně nestačí, a to jak z pohledu personálu, tak i přibývajících pacientů, uvedla dnes náměstkyně léčebně preventivní péče Dagmar Šnajdárková.
"Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená, že denně tímto prostorem minus prvního patra prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150. Pokud chceme v návaznosti na centra, která máme, traumacentrum, kardiocentrum, iktové centrum, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát, položit k monitoru, natočit EKG a vlastně umožnit lékaři a personálu, aby se mu věnoval ihned," vysvětlila naléhavou potřebu rozšíření a modernizace urgentního příjmu Šnajdárková.
Připustila, že zdravotníky i pacienty čekají dva roky komplikací, protože stavět se bude za plného provozu prakticky za zdí současného oddělení. Bude tak podle ní potřeba trpělivosti a pochopení na obou stranách. Podle plánu se má nové urgentní oddělení dokončit v polovině roku 2028 a zprovoznit po dovybavení do konce roku 2028.
Projekt je součásti Generelu Karlovarské krajské nemocnice, který byl vytvořen zejména z důvodu vyčerpané kapacity budov. Podle Generelu se krajská nemocnice postupně rekonstruuje a modernizuje. Hlavním cílem je zvýšeni kvality lékařské péče, zajištění důstojného zázemí pro zaměstnance a zejména lepší komfort pro pacienty, doplnil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan.
Současný odhad na dostavbu nových pavilonů se pohybuje okolo pěti miliard korun. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) je ale zdravotnictví jednoznačnou prioritou kraje a peníze na financování staveb kraj prostě zajistit musí. Samozřejmě ale bude hledat i cesty dotační podpory, která by mohla výsledné výdaje snížit, řekl dnes novinářům.