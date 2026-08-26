V Karlovarském kraji bude v 33 obcích jen jedna kandidátka

Ve 33 obcích v Karlovarském kraji nebudou muset kandidáti v nadcházejících komunálních volbách soupeřit, o hlasy voličů bude usilovat jedna kandidátka. Ve většině ze 134 obcí kraje ale občané sestavili alespoň dvě nebo více kandidátek. Nejvyšší počet kandidátek je v Ostrově na Karlovarsku, kde se o křesla v zastupitelstvu budou 9. října a 10. října ucházet zástupci 11 subjektů. Kandidátky i se jmény dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
V naprosté většině obcí a měst letos v Karlovarském kraji podaly kandidátky strany nebo sdružení. Jen ve třech obcích, Černavě, Vysoké Peci a Krásném Údolí, kandidují nezávislí kandidáti samostatně.
Počtem kandidátek vede Ostrov s 11 zaregistrovanými kandidátkami, za ním jsou Cheb a Mariánské Lázně, které mají po deseti kandidátkách. I krajské Karlovy Vary mají letos jen devět kandidátek, protože některé opoziční strany se sdružily do koalice Vary +.
V Karlových Varech bude letos soupeřit o hlasy voličů devět uskupení, SPD, Karlovaráci, STAN, koalice Vary +, ODS, VOK (Volba pro kraj), ANO 2011, Motoristé sobě a KSČM. Kromě komunistů mají všechny kandidátky plných 35 lidí, za KSČM kandiduje jen šest lidí.
Před čtyřmi lety v Karlových Varech přišlo volit 37,67 procenta oprávněných voličů. Nejvíc hlasů dali hnutí ANO, a to 34,44 procenta. S odstupem skončili Karlovaráci s 11,64 procenta a SPD s 10,81 procenta hlasů. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci Karlovarské občanské alternativy (KOA), koalice Spolu, Piráti a Starostové a nezávislí (STAN).
Po volbách vznikla koalice složená z ANO, Karlovaráků a Spolu. Před rokem se ale rozpadla a pokračovala jen v partnerství ANO a Karlovaráků. Primátorkou byla po celé období Andrea Pfeffer Ferklová z ANO.