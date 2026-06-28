V Karlovarském kraji bylo nejtepleji v historii, v K. Varech naměřili 39 stupňů

V Karlovarském kraji bylo dnes nejtepleji v historii měření. V Karlových Varech naměřili 39 stupňů, což bylo o 1,4 stupně víc než sobotní rekord na stejné stanici, který už byl také historickým maximem. Rekordy zaznamenalo všech šest meteorologických stanic v regionu, které měří teplotu déle než 30 let. V Karlových Varech mají data 75 let nazpět. Padly rekordy k 28. červnu, měsíční i absolutní historický, řekl ČTK plzeňský meteorolog Ivo Bohman. Od pondělí se začne ochlazovat.
Od pondělí bude Českem postupovat studená fronta. V Karlovarském kraji klesnou teploty na 25 až 28 stupňů. První podvečerní a večerní bouřky už začaly dnes v horských oblastech Krušných hor. Nejchladněji vypadá středa s 21 až 25 stupni, čtvrtek má být o dva stupně teplejší.