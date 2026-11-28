Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje péči o ohrožené děti v rodinném prostředí, zejména prostřednictvím pěstounské péče na přechodnou dobu. I díky projektu Staňte se pěstounem, který letos oslavil deset let, se podařilo sehnat 25 nových zájemců o pěstounskou péči, sdělila ČTK mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková. Kraj má také hustou síť rodinných skupin, většina míst je obsazených, ale kapacity dostačují.
"Jednou z priorit kraje zůstává získávání nových pěstounských rodin. Největší potřeba je dlouhodobě u pěstounů ochotných přijmout sourozenecké skupiny, starší děti, děti jiného etnika a děti se specifickými potřebami," upřesnila Čmoková. Aktuálně v kraji působí 43 pěstounů na přechodnou dobu. V evidenci krajského úřadu bylo loni 269 dětí, kterým bylo třeba zajistit odpovídající formu náhradní rodinné péče. V roce 2025 se podařilo zprostředkovat pěstounskou péči 23 dětem. Plyne to z posledních dat kraje zpracovaných v závěru roku 2025.
Transformaci systému péče o ohrožené děti považuje kraj podle Čmokové za správný směr, jak se o ohrožené děti postarat. Součástí koncepce je i proměna dětských domovů a rozvoj menších domácností rodinného typu v běžné zástavbě obcí a měst, které dětem umožňují individuálnější přístup a prostředí bližší běžnému rodinnému životu. "Karlovarský kraj má v přepočtu na počet obyvatel jeden z největších počtů rodinných skupin v republice," uvedla mluvčí. Personální zabezpečení dětských domovů je podle ní dostatečné.
Kraj zřizuje tři dětské domovy, které mají dohromady 27 rodinných skupin. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov má šest skupin, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš osm skupin a Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, včetně odloučených pracovišť v Dalovicích, Tašovicích, Mezirolí a Plesné, zajišťuje 13 skupin. Všechny jsou naplněné.
Podle analýzy kraje žije v regionu přibližně 56.000 dětí, 8000 z nich je ohroženo zanedbáním. "V kraji se dlouhodobě odebírá více dětí z rodinného prostředí, než je obvyklé v ČR. Z jednoho tisíce dětí se zpravidla v ČR odeberou dvě děti, v Karlovarském kraji to jsou v průměru tři děti. Nejčastějším důvodem je právě zanedbání péče," uvádí analýza. Ze situace plyne i vysoká naplněnost zařízení. Jejich kapacita je ale podle Čmokové zatím dostačující.
Individuálnější forma péče je podle informací krajského úřadu jednak přínosná pro děti a zároveň je i ekonomicky méně náročná než institucionální péče. "Hlavním důvodem podpory náhradní rodinné péče však zůstává především možnost zajistit dítěti individuální péči, stabilní vztahy a bezpečné zázemí," uvedla mluvčí.