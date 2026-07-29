V Karlovarském kraji hrozí kvůli suchu a vedrům požáry

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) dnes vyhlásil pro celé území Karlovarského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Na území kraje je sucho a mají přijít silná vedra. Rozhodnutí bylo vydáno na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Stejné opatření vyhlásil kraj už 26. června, kdy se také kombinovalo sucho a vysoké teploty.
Předpověď počasí pro následující dny počítá s minimálními srážkami a nástroj FIRERISK zároveň indikuje středně vysoké až vysoké riziko vzniku požárů. "Současné počasí výrazně zvyšuje riziko vzniku a rychlého šíření požárů. Apeluji proto na všechny obyvatele i návštěvníky našeho kraje, aby byli maximálně obezřetní a důsledně dodržovali stanovená opatření. I malá nepozornost může mít v těchto podmínkách velmi vážné následky pro přírodu, majetek i lidské životy," uvedl Kubis.
Podle serveru intersucho.cz je v Karlovarském kraji nejhorší situace z pohledu sucha v jižní části kraje, na Mariánskolázeňsku a Chebsku. Tam je výrazné, výjimečné a na některých místech až extrémní sucho.
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů například platí ve volné přírodě zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně, pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích, používání pyrotechnických výrobků a dalších zdrojů zapálení nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Za porušení nařízení hrozí pokuta až 100.000 korun. Kompletní podmínky požární ochrany jsou dostupné na webových stránkách kraje.