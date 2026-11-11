Na silnice v Plzeňském kraji vyjely sypače. Všechny vozovky na Tachovsku a severním Plzeňsku a silnice první třídy na Klatovsku a na Domažlicku a také komunikace ve vyšších polohách Českého lesa a Šumavy silničáři posypali preventivně. Ledovka se zatím netvoří, silnice jsou sjízdné a nejsou hlášeny žádné větší problémy. Řidiči by ale měli věnovat řízení vyšší pozornost, řekl dnes ČTK zimní dispečer krajské správy a údržby silnic Daniel Žižka.
Meteorologové varovali, že na jihu a západě Čech a na jihozápadě Moravy se bude dnes při dešti tvořit ledovka, místy i silná.
Podle dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic na Tachovsku mrholí, silnice jsou holé a mokré. Mlhu, mrholení nebo dešťové přeháňky a teploty pod nulou mohou řidiče čekat také například na Rokycansku nebo Plzeňsku. Silnice mohou namrzat.